Kinnisvaraarendaja Erial Kinnisvara OÜ ja Eesti Arhitektide Liit viisid ühiselt läbi arhitektuurivõistluse eesmärgiga leida Pärnu maantee 275 krundile planeeritavale majutus- ja ärihoonele parim arhitektuuriline, funktsionaalne ja ruumiline lahendus. Võistluse võitis arhitektuuribüroo Arhitekt11.



Kokku esitati arhitektuurivõistlusele 16 ideekavandit, millest parimaks tunnistati arhitektide Illimar Truverki, Joanna Kordemetsa ja Indrek Pottisepa ideekavand KANVAA (Arhitekt11). Kavandatav majutus- ja ärihoone asub Tallinnas Nõmme keskuse ristmiku vahetus läheduses.



Eesti Arhitektide Liidu eestseisuse ja võistluse žürii liikme Mai Šeini sõnul on tervitatav ja kiiduväärt, kui eraettevõtjatest kinnisvaraarendajad teevad koostööd Eesti Arhitektide Liiduga ning on valmis panustama energiat ja aega korraliku arhitektuurivõistluse korraldamisse leidmaks kavandatavatele arendustele parimad arhitektuurilised lahendused. "Võistlusele laekunud tööde arv oli väga esinduslik, mis kinnitab, et arhitektid hindavad kõrgelt kinnisvaraarendajate sääraseid initsiatiive ning on kindlasti motiveeritud panustama kaasaegse, kvaliteetse ja professionaalselt läbimõeldud avaliku ruumi loomisse," lisas Šein.



Arhitektuurivõistluse žürii liikme, Erial Kinnisvara esindaja Sofja Pevzner-Belošitski sõnul otsiti arhitektuurivõistlusega lahendust, mis võimaldaks inimestel luua ja arendada professionaalseid suhtlusvõrgustikke, mis on tänapäevase eluviisi iseloomulik osa.

Suurepärased tingimused elamiseks ja õppimiseks



"Ootused tuleviku töö- ja elukeskkonnale on muutumas. Hoone kontseptsioon peaks sobima uudishimulikele, aktiivsetele ja ambitsioonikatele inimestele ning pakkuma neile suurepäraseid tingimusi elamiseks, õppimiseks ja kaugtöö vormis töötamiseks. Tulevaste rentnikena näeme TalTechis ja start-up-ides töötavaid noori spetsialiste, kelle jaoks on oluline asukoht töökoha ning olulisemate linnaliste funktsioonide läheduses, mis on kõik Nõmme keskuses olemas," kommenteeris Pevzner-Belošitski.



Arendaja eesmärk on ehitada stiililt moodne tänapäevane rendipindadega maja, mis sisaldab eduka spetsialisti jaoks kõike vajalikku ja kaasaegset. Arhitektuuri lahendus peaks olema kujunduselt eestipärane, kus on kasutatud rahvuslikke võtteid ja ornamente.



Arhitektuuribüroole Arhitekt11 võidu toonud ideekavandit KANVAA iseloomustas žürii kui professionaalset, nõuetele vastava ning esinduslikku visiooni eksklusiivsest ja stiililt tänapäevasest hoonest. "Hoone ette on loodud atraktiivne linnaruum, mis eraldab peasissepääsu ala kõnniteest. Fassaadi ruudustikuga viidatakse eesti ornamentika põhimotiivile – ruudule. Ruudustiku süsteemis tekivad tubadele rõdud, pimedal ajal valgustatakse ruudud efektselt välja ning liigutatavad ribid fassaadil lisavad hoonele dünaamilisust. Väga kaunilt on lahendatud ka maastikuarhitektuur ning katuseterrassid, mis moodustavad arhitektuuri lahendusega terviku," tõi žürii esile projekti tugevused.

Äripinnad avara sissepääsuga