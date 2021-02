Nüüdsest saab Smartposti valgetest pakiautomaatidest pakke saata

"Ühest pakiautomaadist saab samal ajal pakki välja võtta mitu inimest korraga ilma konsooli taga järjekorras seismata ning pakkide kättesaamine muutub veelgi kiiremaks ja mugavamaks," selgitas Itella Estonia OÜ pakiveo äriüksuse juht Rauno Parras.

Kui seni oli Smartposti uudsetesse valgetesse pakiautomaatidesse võimalik pakke ainult tellida, siis nüüdsest saab neist automaatidest pakke ka välja saata.

"Eelmise aasta sügisest alates oleme paigaldanud üle Eesti 40 uut valget pakiautomaati, mis on esimesed omalaadsed pakiautomaadid Eestis, kuna automaadid on ilma tsentraalse konsoolita ehk igal kapiuksel on oma lukk koos PIN-klahvistikuga. See tähendab, et ühest pakiautomaadist saab samal ajal pakki välja võtta mitu inimest korraga ilma konsooli taga järjekorras seismata ning pakkide kättesaamine muutub veelgi kiiremaks ja mugavamaks," selgitas Parras. Suur osa uutest pakiautomaatidest on paigaldatud seni katmata piirkondadesse, nagu Kadrina, Kunda, Kilingi-Nõmme, Järvakandi, Sindi jne.

Süsteemide laitmatu töövõime

Esialgselt oli võimalik uudsetest pakiautomaatidest pakke ainult vastu võtta, et tagada kvaliteetne kliendikogemus. "Meie eesmärk oli uudse lahendusega automaatide turule toomisel kõik süsteemid laitmatult tööle saada. Kuna nüüdseks sujub pakkide vastuvõtmine tõrgeteta, alustasime ka pakkide väljasaatmisega," lausus Parras.

Suurendamaks kliendimugavust ja vähendamaks pakiautomaatide juures veedetavat aega, saab valgetest pakiautomaatidest pakkide saatmisevormistada ainult läbi iseteeninduskeskkonna my.smartpost.ee. "Üha enam soovitakse pakke vormistada e-keskkonnas, mistõttu oleme loonud kliendisõbraliku Smartposti iseteeninduskeskkonna, kus saab pakkide saatmise ette ära vormistada ja seeläbi pakkide saatmist veelgi kiirendada. Pakiautomaatide puhul hindavad tarbijad just kiirust ja mugavust," kirjeldas Parras. Vormistades paki saatmise valgest pakiautomaadist, broneerib klient kindla kapi kindlas automaadis ja saab kapi avamiseks uksekoodi. Seega on kliendile alati tagatud saatmiseks vaba kapp. Oluline on silmas pidada, et uksekood kehtib paki vormistamise hetkest järgmise päeva kella 23:59-ni 24/7 ligipääsetavates pakiautomaatides (Prismad, pakimajakesed). Pakiautomaatides, mis asuvad kauplustes või kaubanduskeskuses, saab koodi kasutada kuni keskuse sulgemiseni järgmisel päeval.

Lisaks on nüüdsest võimalik saata pakke ka Lätti ja Leetu, seda nii valgetest kui ka sinistest pakiautomaatidest. "Smartposti eesmärk on võimaldada kiiret ja mugavat pakivedu Eesti tarbijatele kõige olulisematesse naaberriikidesse ehk Soome, Lätti ja Leetu. Kuna pakivahetus Eesti ja Soome vahel on end hästi tõestanud, siis laiendame tegevust ka lõunanaabrite suunal," ütles Parras. Läti ja Leedu pakid tuleb samuti vormistada iseteeninduskeskkonnas my.smartpost.ee.

Hetkel on Smartpostil üle Eesti kokku 178 pakiautomaati. Smartposti valgete pakiautomaatide täpseid asukohti näeb siit.