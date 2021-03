9. ja 10. märtsi pommitamise tagajärjel hävines 1944. aastal peaaegu kolmandik Tallinnast. Toona kuueaastane Sagris meenutab, et tulemüür oli üle Tartu maantee. Praeguses Tallinnas rõõmustab ta eriti ühissõidukite täpse liikumise ja puhtuse üle.

Õhurünnak algas ootamatult õhtul kell 19.15 ja selle esimene laine kestis kella 21.15-ni. Kell üks öösel saabus linna kohale uus pommitajate laine ja pommisadu kestis kuni poole neljani hommikul. Linnale heideti suurel hulgal süüte-, lõhke- ja fosforpomme. Nõukogude lennuväe rünnakus hukkus 554 Eesti kodanikku, 50 saksa sõdurit ja 121 sõjavangi. Õhurünnaku 9. märtsi ööd vastu 10. märtsi meenutab tallinlane Hilja Sagris, kes toona oli kuue aasta ja kaheksa kuune ja elas perega Lasnamäel Kivimurru tänaval.

"Hüüdsin just jalgrattal töölt koju jõudnud isale – pommitatakse! See võis olla seitsme paiku õhtul - isa tõmbas just säärikuid jalast. Ema oli just minemas teisele naisele appi väikest last pesema. See maja on praegugi alles!"

Sõja ajal elas Hilja koos perega maja poolkeldrikorteris, milles koos hoovipealse oli kokku 12 korterit. Majas elas vaid kaks meest.

"Rünnaku alguses arvas isa, et ema lõi üleval koridori ukse kõvasti kinni," meenutas Sagris. "Läks aga kohe välja vaatama ja tagasi tulles ütles, et laternad on üleval. See tähendas, et rünnakuaegsed valgustid olid põlema löönud. Õhusireen hakkas huilgama ja emad väikeste lastega kogunesid kõik meie tuppa."

Üsna varsti prantsatas maja väravasse väike fugasspomm.

"Isa andis siis korralduse kõigile soojad riided selga panna ja sülelastele tekid ümber panna. Meie istusime võlvlaega koridoris korterite ukseorvades. See oli kildudest hoidumiseks kõige kindlam ja varjulisem paik. Seal me esimese õhurünnaku hoo ajal peidus olimegi. Fugasspomm kukkus kõrvalmajja, värinat, rappumist, tolmu ja laest langevat lupja oli omajagu!"

Sagrise sõnul aitas rünnakut üle elada põlvkondade tugi.

"Mina istusin uskliku vanainimese süles, kes pidevalt palvetas. Ja ma pole elus Jumalat palunud nii pikalt ja nii kirglikult, kui sellel ööl!"

Varjendeid ei jätkunud kaugeltki kõigile. Pungil täis oli nii Majaka tänava alguse paekivist koolihoone lähedane varjend kui Asunduse tänava sissepääsuga linna suurim varjend.

"Isa tuli tagasi ja ütles: läheme koju. Seal all võib hulluks minna, pole õhku, mida hingata! Kes oigab, kes vannub, kes palub Jumalat. Tulimegi koju tagasi. Teine õhurünnak Lasnamäge enam nii palju ei puutunud. Kahe rünnaku vahel sõitis isa jalgrattaga Keskturuni, sealkandis elas ta õde. Tagasi tulles rääkis ta, et kõik lõõmab ja püsti seisab ainult paekivist limonaadivabrik, mille hoone praegugi olemas. Tulemüür oli üle Tartu maantee!"

Praegu elab Sagris Vana-Veerenni tänaval ehk Võllamäel, nagu ta ise ütleb.

"Mis mul siin mitte rahul olla on! Vaatan aknast välja ja näen, kuidas jõudsalt kerkib muusika- ja balletikooli maja," kirjeldas Sagris. "Meie elumajad on ehitatud kunagise algkoolihoone kohale, mis märtsipommitamisel tabamuse sai."

Eriti kiidab ta pealinna täpset ühissõidukite graafikut.

"Bussid sõidavad, nagu graafikus on lubatud," kiitis Sagris. "Bussid on puhtad ja korras! Ka Tallinna tänavate puhtuse ja parkide kohta võin öelda ainult häid sõnu."

Liikluses siiski soovitaks Sagris jalgrattad ja jalakäijad eraldi hoida.

"Paluksin linnaisasid ja –emasid tõmmata kõnniteele nt keskele joon, kus võivad sõita jalgrattad ja kus kõndida jalakäijad," soovis Sagris vältida eest, kõrvalt ja seljatagant ootamatult ilmuvaid rattureid. "Minul on kahjuks silmad ainult ees!"