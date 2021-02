Oleg: loodan, et ei võeta võimalust saunas käia

"Mina olen alati vähemalt kaks korda nädalas saunas käinud," ütles Oleg. Oleg kinnitas, et tundis sellest väga puudust, kui SPAd olid mitu kuud järjest kinni.

"Nüüd on aga olukord natuke paremaks muutunud. Inimesed on tegelikult mõistlikud, mina külastasin veekeskusi viimase kuu jooksul ja võin öelda, et täituvus on tõesti väiksemaks läinud, keegi ei torma, keegi ei tule sinu juurde. Kõik on omaette, peredega enamasti. Talvisel ajal on SPAd meie ainuke võimalus end hästi tunda. Loodan, et seda võimalust meilt taas ära ei võeta," avaldas Oleg.