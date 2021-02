Eesti üks juhtivaid kindlustusseltse ERGO tegeleb kuus ligi 340 kodukindlustuse kahjujuhtumiga, mille levinumaks põhjuseks on veelekked aga ka tormi hävitustööd, tuleõnnetused ja muu.

Lisaks tavapärastele õnnetusjuhtumitele tuleb vahel ette ootamatuid ja omapäraseid olukordi, milleks on raske valmis olla. Kindlustus toob välja viimase aja viis omanäolist kindlustusjuhtumit, kus õnnetus ei hüüdnud tulles. "Need õnnetused ehmatasid koduomanikke korralikult, kuid õnneks said kahjud kindlustuse poolt hüvitatud. Näidete põhjal ehk tundub, et õnnetused tekivad tühja koha pealt, kuid valdavalt pole see siiski nii. Kõige rohkem pahandust tekitab Eesti kodudes siiski jätkuvalt vesi, samas kõige suuremate ja raskemate kahjudega on enamasti tuleõnnetused," ütles ERGO kindlustuse varakahjude osakonna juht Erko Makienko.

Oravajaht lõppes katkise profikaameraga

Üks koduomanik soovis jäädvustada osava orava hüpet korteri lähedusest puu otsa. Ta haaras kiirelt fotokaamera, avas akna, sättis end positsioonile ja ütles oravale "Noh, tule juba!". Käsule kuuletus aga hoopis pildistaja koer, kes hüppas selja tagant peremehele põlveõndlasse. Koduomanik libises, lõi küünarnuki vastu aknaraami ja kaamera, mis polnud tavapäraselt rihmaga ümber kaela, pudenes käest otse sillutisele. Objektiiv purunes ja kaamera kerre tekkis mõra. Tegu oli profikaameraga, mistõttu kahju oli mitu tuhat eurot.

Õlised riided süttisid pesumasinas

Kindlustusse jõudis teade koduomanikult, kes pesu pestes oli masinasse visanud õlised riided. Tema suureks ehmatuseks süttis pesumasin äkitsi ning kiirelt hävisid nii masin kui seal keerelnud riided. "Meie hinnangul võib õliste riiete puhul tõepoolest tekkida isesüttimine. Võib vaid ette kujutada, kui suur oli selle koduomaniku ehmatus, kui nägi oma kodus põlevat pesumasinat. Selle juhtumi rahaline kahju oli kokku 1000 eurot, mille sisse jäi nii pesumasina kui riiete kulu," selgitas Makienko.

Tuul lõi ukse kõveraks

Ühe kahjuteate kohaselt oli ootamatu õnnetuse põhjustajaks aga tuul, mis õnnetul kombel puhus koduomanikul ukse käest lahti ja kõveraks ning tegi seina augu. Tugeva tuuleiili tekitatud kahju ulatus 1000 euroni.

Külalised istusid uue diivani katki

Ühe koduomaniku meelehärmiks olid aga külalised, kes külla tulles õnnetult komistasid ja kukkusid uue, äsja ostetud diivani puruks. Selle juhtumi kahju oli ligi 800 eurot.

Õnnetused kuusejalaga

Mitte küll kõige omapärasem, pigem jõulukuule omaseks tüüpjuhtumiks on kuusejalgadega seotud veelekked. "Meenub üks detsembrikuine õnnetus, kui kuuse kastmise tagajärjel tuli välja vahetada kogu elutoa põrand. Kulu küündis 3000 euroni. Taoline juhtum võib aga vabalt veel kulukamaks maksma mina, näiteks kui on tegemist avatud eluruumidega," rääkis Makienko.

Kodukindlustuse kahjujuhtumitest teatati ERGO kindlustusele möödunud aastal kokku 4083 korral. Kodukindlustuse keskmine kahjusumma ulatus 1030 euroni. ERGO Koduabisse pöörduti mullu ligi 400 korral.