Ööpäevaga lisandus 1113 positiivset testi, suri seitse inimest

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 6566 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 1113 ehk 17% testide koguarvust. Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 799 inimesel. 621 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 51, Saaremaale 49, Tartumaale 42, Lääne-Virumaale 33, Viljandimaale 25, Raplamaale 22, Järva- ja Läänemaale 20 uut positiivset testi. Pärnumaale lisandus 11, Jõgevamaale 9, Valga- ja Võrumaale 6, Hiiumaale 3 ja Põlvamaale 2 uut nakkusjuhtu. 15 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 1072,3 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 16,1%.

Haiglaravi vajab 565 patsienti

2. märtsi hommikuse seisuga viibib haiglas 565 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 47 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel on 27 inimest.

Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati kokku 82. Koju saadeti 50 inimest, 20 inimest viidi üle mitte-COVID-19 osakonda.

Ööpäeva jooksul suri seitse koroonaviirusega nakatunud inimest – 91-aastane naine, 88-aastane mees, 85-aastane naine, 82-aastane mees, 75-aastane naine, 63-aastane mees ja 61-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 605 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 3660 COVID-19 haigusjuhtumit 3518 inimesega.

2. märtsi seisuga on tervenenud 50 351 inimest. Neist 35 042 inimese (69,6%) haigusjuhtum on lõpetatud, 15 309 inimese (30,4%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud enam kui 946 144 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 67 739 (7,2% testide koguarvust). Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 81 209 inimesele

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 81 209 inimesele, kellest 35 067 on saanud mõlemad doosid. Ööpäeva jooksul manustati 3477 doosi, kokku on manustatud 116 276 vaktsiinidoosi.

Üle 80-aastastest on praeguseks vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud viiendik. Eelolevatel nädalatel jätkub paralleelselt perearstide juures riskirühma kuuluvate inimeste vaktsineerimine ning erinevate tervishoiuasutuste juures eesliinitöötajate – haridusasutuste töötajate, politsei- ja päästeteenistujate ning kohalike omavalitsuste sotsiaalhoolekande valdkonna töötajate vaktsineerimine. Statistikat vaktsineerimiste kohta saab vaadata Terviseameti koroonaviiruse andmestikust. Inimene ise saab oma vaktsineerimisi vaadata Patsiendiportaalis digilugu.ee.

COVID-19 vaktsineerimise eesmärk on kaitsta riskirühmi, kellel on suurem tõenäosus nakatuda või kelle nakatumisel võib haigus kulgeda raskemalt, ennetada ja vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist.

Esmajärjekorras võimaldatakse vaktsineerimist tervishoiutöötajatele ning tervishoiuasutuste töötajatele, hooldekodude töötajatele ja elanikele ning üle 70-aastastele ja teatud diagnoosidega inimestele, kellel võib tervise tõttu olla COVID-19 haiguse kulg raskem. Niipea kui Eestisse jõuab piisavas koguses COVID-19 vaktsiine võimaldatakse vaktsineerimist ka teistele sihtrühmadele ja kogu elanikkonnale.

Laadi alla HOIA rakendus

Laadi Google Play või App Store’i kaudu oma telefoni mobiilirakendus HOIA, mis teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Samuti saad nii anonüümselt teavitada teisi kasutajaid enda haigestumisest. Rakenduse kasutajate telefonid vahetavad omavahel anonüümseid koode ning riik, rakenduse tootja ega telefoni tootja ei saa teada, kes kellega lähikontaktis oli. Loe lisa www.hoia.me.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA rakendust alla laaditud 267 828 korda. Läbi rakenduse on end haigeks märgitud 4416 korda, millest aktiivseid haigusjuhte on hetkel 977.

Selleks, et HOIA saaks lähikontaktseid teavitada, peab see olema alla laaditud ja aktiveeritud enne haigestumist. Haigestunuks märkimise järel on HOIA oma eesmärgi täitnud ja lakkab teavitusi saatmast. Peale tervenemist on kasutajal võimalik taas HOIA alla laadida või selle seadetest oma andmed kustutada ning see alustab tööd otsast peale.

Koroonatestimine.ee koduleht koondab infot saatekirjaga, piiriülese ja tasulise testimise kohta. Lisaks on seal vajalik info arstidele ning tööandjatele. Samuti on sel lehel võimalik broneerida endale aeg saatekirja olemasolul, saada sertifikaadi infot, klienditoe numbreid ja asukoha koordinaate testimiskohtade kohta.

Rakveres, Maardus ja Tallinnas suureneb testimisvõimekust

Homme avatakse Rakvere spordikeskuse ees asuvas parklas (Kastani pst 2) kõrval testimistelk. Testimine liigub siseruumidest välja, nüüd saab proove saab ka autoga saabudes. Maardus jätkub testimine üle päeva SYNLABi testimisbussis, Tallinnasse lisandub Saku Suurhalli kõrvale täiendav testimistelk, et tõsta pealinna testimisvõimekust. Praegu saab saatekirja saanud inimene igale poole samal või järgmisel päeval aja. Kõik testimispunktid on leitavad siit: https://koroonatestimine.ee/testimispunktid/

Ligi 10% registreerunud inimestest ei tule testimisele kohale. Testimisest loobumisel tuleb sellest teada anda numbril 6464 848. Sellisel juhul saab tühistatud aega pakkuda teistele soovijatele.

Haigestumuse intensiivsus Eestis on väga kõrge

COVID-19 haigestumus on kõrge kogu Eestis. Selleks, et meie meditsiinisüsteem vastu peaks ja me ei seaks ohtu teiste inimeste elu ja tervist, peame kinni pidama kõigist abinõudest, mis meie tervise kaitseks on kasutusele võetud. Väldime kontakte, hoiame distantsi, kanname maski! Vii oma kontaktid teiste inimestega miinimumini ja ole võimalikult palju kodus, et vähendada riski ise nakatuda ja kanda nakkust pereringis kellelegi edasi.

Infot koroonaviiruse, COVID-19 haiguse ja vaktsiinide kohta otsi ainult usaldusväärsetest allikatest. Vaktsineerimisega seotud info leiab veebilehelt www.vaktsineeri.ee. Lisainfot COVID-19 kohta leiab terviseameti veebi- ja Facebooki-lehelt.