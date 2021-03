Ööpäevaga tuli juurde 1463 koroonapositiivset ja suri 11 nakatunut

"Suremusest on viimasel ajal räägitud pigem vähem, kuigi probleem on tõsine. Viiendik surmadest tuleb ainult ühe nakkushaiguse tõttu," ütles Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik Krista Fischer. "Mind isiklikult on häirinud jutt, et kuidas koolilapsed peavad kannatama sellepärast, et vanad inimesed surevad."