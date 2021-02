Ööpäevaga tuli juurde 677 koroonapositiivset ja suri kolm nakatunut

Pilt: Albert Truuväärt/ Pilt on illustreeriv

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 41 731 inimesele, kellest 20 026 on saanud mõlemad doosid.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 574,3 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 11,4 protsenti.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 5754 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 677 ehk 11,8% testide koguarvust.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 321 inimesel. 216 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 106, Tartumaale 44, Pärnumaale 37, Võrumaale 26, Saaremaale 24 ja Lääne-Virumaale 22 uut positiivset testi. Rapla- ja Järvamaale lisandus 19, Viljandimaale 14, Jõgevamaale 9, Hiiumaale 8, Lääne- ja Põlvamaale 7, Valgamaale 5 uut nakkusjuhtu. 9 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Terviseameti jälgimisel on üle 22 900 inimese

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on üle 11 400 inimese, kellest 2760 on nakatunud.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 3400 inimese, kellest nakatunud on 913.

Lääne regionaalosakonna jälgimisel on üle 2800 inimese, kellest 615 on nakatunud.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 5300 inimese, kellest 880 on nakatunud (jälgitavate seas on lisaks põhja ja lääne regiooni nakatunuid).

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 55, haiglaravi vajab 455 patsienti

11. veebruari hommikuse seisuga viibib haiglas 455 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 32 patsienti, kelledest omakorda juhitaval hingamisel on 13 inimest.

Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati kokku 55. Koju saadeti 31 inimest, 13 inimest viidi üle mitte-COVID-19 osakonda.

Ööpäeva jooksul suri kolm koroonaviirusega nakatunud inimest – 82-aastane mees, 81-aastane mees ja 65-aastane mees. Kokku on Eestis surnud 480 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 2838 COVID-19 haigusjuhtumit 2786 inimesega.

11. veebruari seisuga on tervenenud 39 928 inimest. Neist 27 789 inimese (69,6%) haigusjuhtum on lõpetatud, 12 139 inimese (30,4%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud enam kui 827 150 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 50 280 (6,1% testide koguarvust). Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 41 731 inimesele, kaks doosi on saanud 20 026 inimest

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 41 731 inimesele, kellest 20 026 on saanud mõlemad doosid. Statistikat vaktsineerimiste kohta saab vaadata Terviseameti koroonaviiruse andmestikust. Inimene ise saab oma vaktsineerimisi vaadata Patsiendiportaalis digilugu.ee.

Eelmine nädal jõudis terviseametisse esimene AstraZeneca COVID-19 vaktsiini saadetis 7 200 doosiga. Veebruarikuu jooksul peaks Eestisse jõudma kokku ca 40 500 doosi AstraZeneca COVID-19 vaktsiini. Vastavalt riikliku immunoprofülaktika ekspertkomisjoni soovitusele kasutatakse AstraZeneca vaktsiini alla 70-aastaste riskirühma kuuluvate inimeste ja eesliinitöötajate vaktsineerimiseks sotsiaal-, haridus- ja siseturvalisuse valdkonnas. Täpsem eesliinitöötajate vaktsineerimise korraldus selgub sel nädalal.

COVID-19 vaktsineerimise eesmärk on kaitsta riskirühmi, kellel on suurem tõenäosus nakatuda või kelle nakatumisel võib haigus kulgeda raskemalt, ennetada ja vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist.

Esmajärjekorras võimaldatakse vaktsineerimist tervishoiutöötajatele ning tervishoiuasutuste töötajatele, hooldekodude töötajatele ja elanikele ning üle 70-aastastele ja teatud diagnoosidega inimestele, kellel võib tervise tõttu olla COVID-19 haiguse kulg raskem. Niipea kui Eestisse jõuab piisavas koguses COVID-19 vaktsiine võimaldatakse vaktsineerimist ka teistele sihtrühmadele ja kogu elanikkonnale.

Laadi alla HOIA rakendus

Laadi Google Play või App Store’i kaudu oma telefoni mobiilirakendus HOIA, mis teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Samuti saad nii anonüümselt teavitada teisi kasutajaid enda haigestumisest. Rakenduse kasutajate telefonid vahetavad omavahel anonüümseid koode ning riik, rakenduse tootja ega telefoni tootja ei saa teada, kes kellega lähikontaktis oli. Loe lisa www.hoia.me.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA rakendust alla laaditud 263 361 korda. Läbi rakenduse on end haigeks märgitud 3263 korda, millest aktiivseid haigusjuhte on hetkel 355.

Koroonatestimine.ee koduleht koondab infot saatekirjaga, piiriülese ja tasulise testimise kohta. Lisaks on seal vajalik info arstidele ning tööandjatele. Samuti on sel lehel võimalik broneerida endale aeg saatekirja olemasolul, saada sertifikaadi infot, klienditoe numbreid ja asukoha koordinaate testimiskohtade kohta.

Kehtivad üleriiklikud piirangud

Eestis kehtivad ühetaolised COVID-19 piirangud, sest koroonaviirus on ulatuslikult levinud üle Eesti. Toitlustus- ja meelelahutuskohad on kohapeal viibimiseks avatud kuni kella 21ni õhtul ja seal võivad koos viibida maksimaalselt kuueliikmelised grupid. Kinodes, teatrites, kontsertidel ja teistes avalike üritustega kohtades kehtib statsionaarsete istekohtadega siseruumis 50 protsendi täituvuse nõue. Täpsema info leiab veebilehelt kriis.ee.

Oluline on kinni pidada kehtivatest piirangutest. Koroonaviiruse levik Eestis on püsivalt kõrge ja vaktsineerimisega hõlmatus pole praegu piisav selleks, et saaksime end nakkusohu suhtes turvaliselt tunda. Eestis kehtivad piirangud võimaldavad inimestel võimalikult palju oma tavaelu jätkata. COVID-19 kriisi lahendamisele saab kaasa aidata igaüks oma vastutustundliku käitumisega. Koroonaviiruste põhjustatud nakkuse esmaseks ennetusmeetmeks on hea kätehügieeni järgimine, distantsi hoidmine, maski kandmine ning mustade kätega silmade, nina ja suu katsumise vältimine.

Infot koroonaviiruse, COVID-19 haiguse ja vaktsiinide kohta otsi ainult usaldusväärsetest allikatest. Vaktsineerimisega seotud info leiab veebilehelt www.vaktsineeri.ee. Lisainfot COVID-19 kohta leiab terviseameti veebi- ja Facebooki-lehelt.