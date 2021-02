Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 6350 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 811 ehk 12,8 protsenti testide koguarvust ja suri kaks nakatunut. Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 378 inimesel. 271 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 136, Tartumaale 70, Lääne-Virumaale 43, Saaremaale 30, Võrumaale 25, Pärnumaale 20, Valga- ja Jõgevamaale 17 uut positiivset testi. Järvamaale lisandus 15, Viljandimaale 13, Põlva- ja Raplamaale 12, Läänemaale 9 ja Hiiumaale 1 nakkusjuhtu. 13 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 647,5 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 12,1%.

Terviseameti jälgimisel on üle 20 300 inimese

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on üle 11 000 inimese, kellest 3299 on nakatunud.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 3300 inimese, kellest nakatunud on 897.

Lääne regionaalosakonna jälgimisel on üle 2300 inimese, kellest 563 on nakatunud.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 3700 inimese, kellest 1018 on nakatunud (jälgitavate seas on lisaks põhja, ida ja lääne regiooni nakatunuid).

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 60, haiglaravi vajab 507 patsienti

17. veebruari hommikuse seisuga viibib haiglas 507 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 35 patsienti, kelledest omakorda juhitaval hingamisel on 17 inimest.

Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati kokku 60. Koju saadeti 23 inimest, 19 inimest viidi üle mitte-COVID-19 osakonda.

Ööpäeva jooksul suri kaks koroonaviirusega nakatunud inimest – 90-aastane naine ja 63-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 510 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 3060 COVID-19 haigusjuhtumit 3002 inimesega.

17. veebruari seisuga on tervenenud 43 054 inimest. Neist 29 915 inimese (69,5%) haigusjuhtum on lõpetatud, 13 139 inimese (30,5%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud enam kui 864 395 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 54 300 (6,3% testide koguarvust). Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 48 573 inimesele, kaks doosi on saanud 23 149 inimest

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 48 573 inimesele, kellest 23 149 on saanud mõlemad doosid. Statistikat vaktsineerimiste kohta saab vaadata Terviseameti koroonaviiruse andmestikust. Inimene ise saab oma vaktsineerimisi vaadata Patsiendiportaalis digilugu.ee.

See nädal algas õpetajate, politseinike ja päästjate vaktsineerimine. Vaktsineerimine on ainus viis raske haiguse vältimiseks ja tavapärase elukorralduse juurde naasmiseks. Esialgu on Eestisse jõudvad vaktsiinikogused piiratud, kuid riik on tellinud piisavalt doose igale inimesele.

COVID-19 vaktsineerimise eesmärk on kaitsta riskirühmi, kellel on suurem tõenäosus nakatuda või kelle nakatumisel võib haigus kulgeda raskemalt, ennetada ja vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist.

Esmajärjekorras võimaldatakse vaktsineerimist tervishoiutöötajatele ning tervishoiuasutuste töötajatele, hooldekodude töötajatele ja elanikele ning üle 70-aastastele ja teatud diagnoosidega inimestele, kellel võib tervise tõttu olla COVID-19 haiguse kulg raskem. Niipea kui Eestisse jõuab piisavas koguses COVID-19 vaktsiine võimaldatakse vaktsineerimist ka teistele sihtrühmadele ja kogu elanikkonnale.

Laadi alla HOIA rakendus

Laadi Google Play või App Store’i kaudu oma telefoni mobiilirakendus HOIA, mis teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Samuti saad nii anonüümselt teavitada teisi kasutajaid enda haigestumisest. Rakenduse kasutajate telefonid vahetavad omavahel anonüümseid koode ning riik, rakenduse tootja ega telefoni tootja ei saa teada, kes kellega lähikontaktis oli. Loe lisa www.hoia.me.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA rakendust alla laaditud 264 489 korda. Läbi rakenduse on end haigeks märgitud 3491 korda, millest aktiivseid haigusjuhte on hetkel 446.

Koroonatestimine.ee koduleht koondab infot saatekirjaga, piiriülese ja tasulise testimise kohta. Lisaks on seal vajalik info arstidele ning tööandjatele. Samuti on sel lehel võimalik broneerida endale aeg saatekirja olemasolul, saada sertifikaadi infot, klienditoe numbreid ja asukoha koordinaate testimiskohtade kohta.

Lapsed saavad koroonaproovi anda kurguloputusvedelikust

Sellest nädalast on võimalik avaliku testimise siseriiklikes ja SYNLABi tasulistes testimispunktides kuni 18-aastastel anda koroonaviiruse proov kurguloputusvedelikust. Uut kurguloputusvedeliku proovi ei saa veel anda piiripunktides, sest protseduur võtab kauem aega. Testimisele saabudes antakse lapsele valida, kas ta soovib proovi anda WHO esmase soovituse järgi ninaneelust või uudse lahendusena kurguloputusvedelikust. Soovitame vanematel lapse ettevalmistamiseks kuristamise eelnevalt kodus kraaniveega läbi proovida. SYNLABi laboris protsess ei muutu – kurguloputusvedelikust määratakse koroonaviiruse RNA täpselt samal PCR meetodil nagu ka ninaneelust võetava proovimaterjali puhul. Analüüsi tulemused saabuvad 24-48 tunni jooksul digilugu.ee keskkonda. Kurguloputusvedelikuga antud proovi alusel saab samuti välja anda reisimiseks vajaliku sertifikaadi.

Haigestumuse intensiivsus Eestis on väga kõrge

COVID-19 haigestumus on kõrge kogu Eestis. Selleks, et meie meditsiinisüsteem vastu peaks ja me ei seaks ohtu teiste inimeste elu ja tervist, peame kinni pidama kõigist abinõudest, mis meie tervise kaitseks on kasutusele võetud. Eestis kehtivad piirangud võimaldavad inimestel võimalikult palju oma tavaelu jätkata. COVID-19 kriisi lahendamisele saab kaasa aidata igaüks oma vastutustundliku käitumisega. Koroonaviiruste põhjustatud nakkuse esmaseks ennetusmeetmeks on hea kätehügieeni järgimine, distantsi hoidmine, maski kandmine ning mustade kätega silmade, nina ja suu katsumise vältimine.

Infot koroonaviiruse, COVID-19 haiguse ja vaktsiinide kohta otsi ainult usaldusväärsetest allikatest. Vaktsineerimisega seotud info leiab veebilehelt www.vaktsineeri.ee. Lisainfot COVID-19 kohta leiab terviseameti veebi- ja Facebooki-lehelt.