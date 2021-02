Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 6380 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 952 ehk 14,9 protsenti testide koguarvust. Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 444 inimesel. 304 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 136, Saaremaale 79, Tartumaale 74, Pärnumaale 58, Lääne-Virumaale 36, Võrumaale 32 ja Viljandimaale 21 uut positiivset testi. Valga-, Rapla- ja Järvamaale lisandus 13, Jõgevamaale 8, Põlvamaale 7, Hiiumaale 5 ja Läänemaale 2 nakkusjuhtu. 11 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 698,96 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 12,3%.

Terviseameti jälgimisel on üle 23 700 inimese

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on üle 12 800 inimese, kellest 3848 on nakatunud.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 4100 inimese, kellest nakatunud on 1120.

Lääne regionaalosakonna jälgimisel on üle 2500 inimese, kellest 740 on nakatunud.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 4300 inimese, kellest 1119 on nakatunud (jälgitavate seas on lisaks põhja, ida ja lääne regiooni nakatunuid).

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 50, haiglaravi vajab 508 patsienti

19. veebruari hommikuse seisuga viibib haiglas 502 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 37 patsienti, kelledest omakorda juhitaval hingamisel on 21 inimest.

Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati kokku 50. Koju saadeti 27 inimest, 12 inimest viidi üle mitte-COVID-19 osakonda.

Ööpäeva jooksul suri neli koroonaviirusega nakatunud inimest – 86-aastane mees, 81-aastane mees, 77-aastane mees ja 72-aastane mees. Kokku on Eestis surnud 518 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 3152 COVID-19 haigusjuhtumit 3092 inimesega.

19. veebruari seisuga on tervenenud 44 248 inimest. Neist 30 756 inimese (69,5%) haigusjuhtum on lõpetatud, 13 492 inimese (30,5%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud enam kui 879 288 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 56 246 (6,4% testide koguarvust). Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 57 543 inimesele, kaks doosi on saanud 24 827 inimest

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 57 543 inimesele, kellest 24 827 on saanud mõlemad doosid. Statistikat vaktsineerimiste kohta saab vaadata Terviseameti koroonaviiruse andmestikust. Inimene ise saab oma vaktsineerimisi vaadata Patsiendiportaalis digilugu.ee.

See nädal algas õpetajate, politseinike ja päästjate vaktsineerimine. Vaktsineerimine on ainus viis raske haiguse vältimiseks ja tavapärase elukorralduse juurde naasmiseks. Esialgu on Eestisse jõudvad vaktsiinikogused piiratud, kuid riik on tellinud piisavalt doose igale inimesele.

COVID-19 vaktsineerimise eesmärk on kaitsta riskirühmi, kellel on suurem tõenäosus nakatuda või kelle nakatumisel võib haigus kulgeda raskemalt, ennetada ja vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist.

Esmajärjekorras võimaldatakse vaktsineerimist tervishoiutöötajatele ning tervishoiuasutuste töötajatele, hooldekodude töötajatele ja elanikele ning üle 70-aastastele ja teatud diagnoosidega inimestele, kellel võib tervise tõttu olla COVID-19 haiguse kulg raskem. Niipea kui Eestisse jõuab piisavas koguses COVID-19 vaktsiine võimaldatakse vaktsineerimist ka teistele sihtrühmadele ja kogu elanikkonnale.