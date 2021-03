ÕPETAJAD: Kodusõpe on meid targemaks muutnud

Noorematele koduõppel õpilastele korraldab kool õpiklubi, mis aitab lugemist harjutada ja kodutöid teha, raskustes lastele on individuaalsed videotunnid õpetaja, abiõpetaja, tugispetsialistiga, ütles Südalinna kooli õpetaja Kati Rand.

Vähemalt märtsi lõpuni peavad Eesti koolid taas jääma kaugõppele. Südalinna kool on Ranna sõnul vahendite osas hästi ette valmistunud. "Uuest õppeaastast alates läbisid õpetajad kümnepäevase digikoolituse, kus anti teadmisi eri keskkondadest ja õpetati neid ka kasutama," mainis ta.

Rand ütles, et õpilased, kes on motiveeritud õppima, saavad hakkama nii tava- kui ka distantsõppel. "Õpilastele pakutakse abi, õpetajad ei jäta neid märkamata. Raskustes lastele on toimunud individuaalsed videotunnid õpetaja, abiõpetaja, tugispetsialistiga, või kutsutud neid võimalusel kontaktõppesse. Kõik soovijad saavad osaleda konsultatsioonides ka videokõne vahendusel. Noorematele õpilastele on kogu sügisese distantsõppe jooksul pakutud ka kogupäevakooli õpiklubi lugemise ja kodutööde tegemise toetamiseks."

Muidugi on motiveeritud õppimise toetamisel oluline roll vanematel. "Lapsevanema panus distantsõppe edukusele peaks olema suur. Kodudes tuleb ka selgitada olukorda, tunda huvi lapse õppimise, tunnete vastu jne. Lapsevanem peab lapse jaoks olemas olema," nentis Rand.

Lõpuklassidel raskem

"Distantsõppe vastuvõtmine kindlasti erineb kontaktõppest ja siinkohal on lapsevanemate mõistev abi väga tähtis," nentis Nõmme gümnaasiumi direktor Riho Uulma. "Olen seisukohal, et vanemate panus on mõõdetamatu ja niikaua, kuni see on kooli toetav, mitte ründav, on see toetus väga vajalik, lausa hindamatu. Meie kool on distantsõppeks valmis, kogemus on olemas nii kevadest kui ka sügisest. See ei ole mitte midagi uut, vaid vajalik ja mõistetav. Kuna lapsevanemad on nüüdseks samuti olukorda mõistnud, on koolil ka veidi kergem kõike organiseerida."

Distantsõppe tekitatud võimalike lünkade pärast kannatavad Uulma hinnangul just lõpuklasside õpilased. "Üleminekuklassidel on selles mõttes kergem," nentis ta. "Kui on teada, et mingisugune programmi osa jäi täitmata, täidetakse see järgmisel õppeaastal, sellest ei muutu midagi. Mis puudutab lõpuklasse, siis seni on nendega hästi läinud – enamus õpilastest on hakkama saanud, nad kasutavad konsultatsioone ja igasuguseid järelevastamiste võimalusi."

Rand nentis, et see, millised lüngad laste teadmistesse jäävad, näitab aeg. "Oleneb ka, kui oskuslikult õpetajad oma tunde videosilla vahendusel teevad," selgitas ta. "Mure on pigem sellega, et lapsed on sotsiaalsed olevused, ja kui nad nüüd peavad pikad päevad üksinda, ilma sõpradeta olema, siis on see neile raske. Õnneks ei ole distantsõppe tõttu õppetööga raskustesse sattunud koolilaste hulk kuigi suur."

Positiivsed kogemused

Ranna sõnul osalesid kõik Südalinna kooli õpilased eelmisel kevadel videotundides. "Distantsõppel olles paranevad kindlasti õpilaste ja ka õpetajate digioskused," nentis ta. "Õpilased õpivad kasutama e-kooli, kooli meili, Opiqut, Google Classroomi ja muid rakendusi. Õpetajad jällegi õpivad juurde eri õpikeskkondi, kus õpilastele teadmisi huvitavamalt edasi anda – see võib olla ka üheks motiveerijaks."

Ka Kadrioru saksa gümnaasiumi õppejuht Sirje Kaljula lausus, et distantsõpet ei peaks pelgama.

"Meie kooli kogemus distantsõppest on pigem positiivne. Paljude õpilaste tulemused on tõusnud või jäänud samaks, mis ei tähenda muidugi seda, et poleks õpilasi, kes suuremat toetust, tähelepanu ja tuge vajavad. Me pole seni täheldanud, et madalama õppeedukusega õpilased distantsõppe tulemusel koolist välja langeksid."

"Paraku on paljud õpilased ka piisavalt "targad", et kasutada distantsõpet teinekord mingite lünkade või tegemata tööde õigustamiseks. Minu juures on vestlusel käinud kolm-neli gümnaasiumiõpilast, kes on öelnud, et neile on see distantsõpe vastuvõetamatu ja sealt tekivad õpiraskused," ütles Nõmme gümnaasiumi direktor Riho Uulma. "Kogu tugiõppe süsteem peab olema lihtsalt nii tugev, et neid õpilasi koolis hoida. Eriti puudutab see gümnaasiumiastet."

Ennast tuleb korrale kutsuda

Kuristiku kooli direktori Raino Libliku sõnul tekib distantsõppes probleeme eelkõige neil, kes ei suuda iseseisvalt distsipliini leida ja hoida.

"Kui ikka ei osaleta õppetöös või tehakse seda minimaalselt, siis oma potentsiaali juures lati alt läbi jooksmist on kõvasti. Täielikku korvamist pole kunagi võimalik teha, aga saab aidata ja kahju võimalikult minimaliseerida," selgitas Liblik. "Eks lahendusi ole palju, aga märksõnaks on paindlikkus ja oskus tegelda vastavalt probleemile – mured on lastel ju erinevad. Palju sõltub kindlasti ka sellest, millised tulevad riigi ja linna toetusmeetmed koolidele kriisist väljumiseks, seda just õpilaste täiendava toetamise näol."

Koduse õppe miinuseks on tõsiasi, et see väsitab nii õppijaid, õpetajaid kui ka vanemaid palju rohkem. "Iga päev võib õppekorraldus ootamatult muutuda," selgitas Rand. "Õpetaja võib sattuda kas üksi või koos õpilastega eneseisolatsiooni. Distantsõppe jaoks on vaja väga nõudlikku metoodikat."

Põhikooli lõpetamine sõltub keskmistest hinnetest, mitte eksamitulemusest

• Piirangute järgi saavad lõpuklasside õpilased märtsi keskpaigast kontaktõppele kuni kaheks päevaks nädalas.

• Koolides õppimist jätkavad 1.-4. klasside õpilased ja erivajadusega õpilased, hajutatult ja väikestes gruppides lubatakse ka konsultatsioone.

• Hoolimata koroonast on põhikooli lõpetamisel vaja sooritada lõpueksamid, kuid põhikooli lõpetamine ei sõltu sel õppeaastal eksamitulemusest. Lõpueksami tulemus esitatakse protsendina maksimaalsest tulemusest ning seda ei teisendata hindeks ümber. Selliselt kantakse tulemus ka põhikooli lõputunnistusele.

• Põhikooli lõpetamiseks tuleb teha eesti keele, matemaatika ning ühe vabalt valitud aine eksam.

• Põhikooli lõpetamiseks peab õppeainete viimaste aastahinnete tulemus olema vähemalt "rahuldav" või "arvestatud" ning õpilane peab olema edukalt ära teinud loovtöö.

• Gümnaasiumiõpilastel jätkub süsteem, kus peab eksamil saama kooli lõpetamiseks vähemalt ühe punkti.

BELOBROVTSEV: Vajadusel laenutavad koolid õpilastele arvuteid koju



"Linn hoolitseb, et koolides oleks piisavalt IT-vahendeid – selles osas on seis hea ning vajadusel on koolidel võimalik arvuteid distantsõppeks ka õpilastele laenutada," lausus abilinnapea Vadim Belobrovtsev.



Abilinnapea lisas, et käimas on hange veel mitmesaja uue arvuti soetamiseks. "Sellega tegeleb linna digiteenistus," märkis ta. "Kooli personali toetab linn aga koolituste ja kogemuste vahetusega. Käesoleva aasta eelarvesse kavandatud 732 000 euro ulatuses lisavahendeid täiendavaks IT-toeks, eelkõige haridustehnoloogide palkamiseks koolidesse."



Belobrovtsev märkis, et Tallinna koolid on juba aasta distantsõpet harjutanud ning selle ajaga väga palju õppinud ja arenenud. "Arenenud on nii õpilased kui ka õpetajad, samuti on toimunud eri tarkvarade arendused," nentis ta. "Usun, et ma ei eksi, kui väidan, et ettevalmistus on kordades paranenud. Eelmise aasta kevad on andnud meile hindamatu kogemuse, mida me nüüd koolides kasutame."