OTT KIIVIKAS: Ise diivanil istudes last õue jooksma ei meelita

"Tüüpviga on soovitada lapsel suitsetada kodus," hoiatab psühholoog Elena Ermakova vanemaid, kes üritavad laste sõltuvust ennetada. Tippsportlane Ott Kiivikas omakorda õhutab peresid koos lastega õues liikuma. Veebis algavad taas loengud, mis aitavad vanematel oma lapsi paremini kasvatada.

Paarikümne aastaga on ülekaaluliste laste arv kolmekordistunud. 6-13-aastastest umbes kolmandik ning 14-17-aastastest neljandik on ülekaalulised. Tippsportlase ja toitumisspetsialisti Ott Kiivikase sõnul on selleks, et lapsed liiguks, esmatähtis vanemate eeskuju. "On ju lihtne diivanil istudes öelda, et mine õue jooksma ja mängima," lausus ta. "Lapsevanemad võiksid peeglisse vaadata ja oma harjumustes muudatusi teha. Kui ise passiivselt kõrval vahtida, ei mõju ka jutt usutavalt. Vanema panus on lapsele oluline!"

Kiivikas on üks lektoritest linna ja Kadrioru saksa gümnaasiumi korraldatavas lastevanemate tasuta virtuaalkoolis, mille loengud taas algasid. Infot loengute vaatamise kohta saab Kesklinna valitsuse Facebookist www.facebook.com/KesklinnaValitsus.

Laps ise ei pruugi märgata

Kiivikas räägib oma loengus vanematele, kuidas ärgitada lapsi tervislikult toituma ja piisavalt liikuma. "Kehalise aktiivsuse kohta ei pea alati kasutama sõna sport," ütles ta. "Esimene asi on ühised jalutuskäigud ja tegevused õues, milleks tänavune talv ju imelisi võimalusi pakub. Andke näiteks lapsele väike kühvel õue minnes kätte ja minge koos lund koristama. See on veel kõige lihtsam, mänguline tegevus ja tõsine töö üheskoos! Eks liikumisharrastuse juurutamine sealtmaalt hakkabki. Mida varem me füüsilises aktiivsuses eeskuju näitame, seda lihtsam hiljem on. Minul eramaja omanikuna igatahes tegevusest puudust ei tule!"

Noori peab ärgitama, et nad end arvuti või nutiseadme taha ei unustaks. "Signaaliks on, kui lapse kehakaal ülemäära kasvama hakkab," ütles Kiivikas. "Siis on näha, et toidu tarbimine on olnud suurem selle kulutamisest. Siin on vanema roll oluline, sest laps ise toimunud muutusi märgata ei pruugi. Mida varem last liikuma suunata, seda lihtsam on hiljem. Niipea, kui laps käima hakkab, peaks ka tema kehakultuurialane harimine pihta hakkama. Enamik lapsevanemaid ärkab paraku siis, kui probleemid juba käes. Ülekaal võib tihti viia ka narrimise ja koolikiusamiseni."

Ülekaalust aitab Kiivikase sõnul hoiduda kehalise aktiivsuse ja söögisedeli tasakaal. "Ma ei too näitena ühtegi toiduainet, mida sööma ei peaks. Asi on kulutatud energia ja söögikoguse tasakaalus," selgitas Kiivikas. "Reeglid olgu iga kodu toimetamise aluseks. Ka kommisöömises tuleb leida kokkulepe, kui palju ja millal. Mida rohkem magusat lauale kuhjame, seda rohkem isukaid emotsioone need tekitavad. Kommid võiksid rahulikult olla kuskil kapis."

Psühholoog ja terapeut Elena Ermakova õpetab vanematele, kuidas lapse sõltuvusainete küüsi langemist vältida. Mida teha näiteks lapse koolikotist suitsupakki avastades? Esialgse ehmatusega on üsna raske õiget suhtluslaadi leida.

"Tüüpviga on hakata lapsega sõbrustama, näiteks soovitades tal parem suitsetada kodus," rääkis psühholoog. "See on aga ohtlik samm, mida hiljem on raske heaks pöörata. Ka hirmutamistaktika on viga, kui soovitada näiteks vaadata filme alkoholi- või uimastipruukija traagiliselt lõppenud teekonnast. Laste puhul kellegi teise näited ei tööta, sest kurbi juhtumeid nad iseendaga ei seosta. Lapsed arvavad, et ega minuga seda küll ei juhtu!"

Jõud ega nunnutamine edu ei too

Samas pole ka alareageering mõistlik viis olukorraga toime tulla. ""Ah, see läheb üle!" mõtteviis või vastupidi, jõumeetodid samuti edu ei too," selgitas Ermakova. "See, mis töötab, on dialoog. Süüdistuse asemel tuleks alustada lapse enda arvamuse küsimisega. Seda rahulikult, sõbralikult ja respektiga. Ja sellisel momendil, kui ta poleks telefonis või arvutis. Pikemaks vestluseks võiks leida eraldi aja, et uurida, kuidas laps ise olukorda näeb ja mida juhtunust arvab. Mis harjumused tal on ja mida ta neist ainetest teab? Laps peaks tajuma, et vanem on mures ja lapse jaoks olemas. Tähtis on õppida lapsega koos mõtlema. Kui noor tunneb end dialoogis võrdsena, suudab ta oma ideid pakkuda ja lahendusi leida."

Samas peaks vanem selgelt ütlema, et selline olukord on ohtlik, kahjulik ajule ja tervisele. Samuti selgelt kinnitama, et armastava lapsevanemana ta sellist teguviisi kindlasti ei toeta ja vajadusel sekkub, lausus Ermakova. "Tuleb öelda, et mõtleme koos, kuidas saab teistmoodi. Kui aga varasem dialoog lapse ja vanema vahel on harv, on tõsise kõnelusega raskem algust teha."

Kesklinna vanema Monika Haukanõmme sõnul saavad loengutel osalevad vanemad oma ala tippspetsialistidele ka küsimusi esitada. Sügisel aktiivselt loengutel osalenud Maili Liinev jäi nendega igati rahule. "Igapäevases kiirustamises ei mõtle me tihti, mis on päriselt oluline, mis mõjutab last kõige enam ja kuidas ära tunda väikseid märke, et lapsel ei ole hea olla," lausus ta. "Koolitussari annab hea võimaluse teha argipäevas paus, et olla teadlikum suhtest oma lapsega, võimalustest, kuidas teda toetada, oma rollist vanemana ja ka vaimse tervise teemadest. Isegi siis, kui minu enda lapsel ei ole muresid, on hea teada nende teemade kohta."

Loenguid on oodatud kuulama eelkõige 7.-12. klassis käivate laste vanemad, aga ka teised.

Kavas ka loeng teismelisega suhtlemisest

• 10. märtsil – Kuidas rääkida koolilapsega alkoholist, tubakast ja uimastitest? Lektor on psühholoog ja terapeut Elena Ermakova

• 7. aprillil – Kuidas toetada lapse füüsilist aktiivsust ja tervislikku toitumist? Lektor on tippsportlane ja toitumisspetsialist Ott Kiivikas

• 12. mail – Kuidas suhelda teismelisega? Lektor on psühhoterapeut ja koolitaja Merit Lage

• Loengud algavad kell 18, vaatamise kohta saab infot Kesklinna valitsuse Facebookist