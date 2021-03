Pakendikäitlus vajaks ise käitlust ehk uuestisündi

Kui Maaleht kirjutas, et pakendisüsteem on täiesti võlts ja läbipaistmatu ning sellega petetakse inimesi, toodi esile see, mis oli juba ammu teada.

Tõsi, kui kasutati jälgimisseadmetega ketšupipudeleid, et teada saada nende teekonda, laotati süsteemi vildakus meie ette haruldase ilmekusega, mida pole varem meedias suudetud. Põhihäda, et tootjavastutuse organisatsioonid ei määra midagi ja jäätmekäitlejad on süsteemi kaaperdanud. Nad tegutsevad majanduslikult kõige osavamal viisil ja madalamal tasemel, et rohkem kasumit teenida. Seega on lihtsam võimalikult palju põletada ja vähe taaskäidelda. Paljud segapakendi konteinerid on välja pandud moe pärast, teades, et sisu läheb koos segaolmejäätmega nagunii põletusse. Jäätmekäitlejad ütlevad, et kogutud segapakendist läheb ringlusse pool, kuid tegelikult vaid 15-20%. Nii jääb tavakodanikule, kes enne konteinerit keefiripaki ära peseb, vaid illusioon sellise tegevuse mõttekusest. Mäletatavasti selleks, et olukorda Euroopa silmis paremini näidata, justnagu sorteeriks me hoolega, muutis keskkonnaministeerium statistikat.