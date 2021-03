Peaasi.ee kutsub osalema vaimse tervise vitamiinikuuris

Esmaspäeval saab alguse vaimse tervise eestseisja Peaasi.ee vitamiinikampaania, mille raames võetakse fookusesse viis vaimse tervise vitamiini, mis aitavad inimestel tasakaalu hoida.

„Viis nädalat kestva vitamiinikuuri jooksul keskendume vaimse tervise tugevdamisele. Praegusel ebamäärasel ja pingelisel ajal on eriti oluline teadlikult midagi head teha enda ja teiste vaimse tervise toetamiseks, “ ütles Peaasi.ee tegevjuht Anna-Kaisa Oidermaa.

Viis vaimse tervise vitamiini on head suhted, tasakaalustatud toitumine, puhkus ja hea uni, positiivsete emotsioonide kogemine ning liikumine.

Peaasi.ee vitamiinikuur kestab esmaspäevast 4.aprillini. Igal nädalal võetakse fookusesse üks vaimse tervise vitamiini komponentidest, antakse kõigile võimalus vaimse tervise vitamiinide taset Peaasi.ee veebis testida ning jagatakse soovitusi, kuidas vaimse tervise tasakaalu parandada.

Lisaks pakutakse välja erinevaid tegevusi, mis lähtuvad viiest vaimse tervise vitamiinist, mida saab teha tasuta ja mis on kõigile jõukohased. Üheks väljundiks on kolm korda nädalas ehk esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel kell 11 Peaasi.ee Facebooki lehel toimuvad vitamiiniminutid, kus 10-15 minuti jooksul jagavad spetsialistid praktilisi nippe, kuidas vaimse tervise vitamiine manustada.

„Eesmärk on aidata teadvustada, kuidas me neile viiele vitamiinile teadlikult tähelepanu pöörates ja lihtsaid nippe kasutades oma vaimset tervist saame tugevdada ja turgutada,“ ütles Oidermaa. “Vitamiinikampaania teeb kindlasti eriliseks partnerite rohkus ja panustamine. On väga hea meel, et meie ideedega on kaasa tuldud ja et partnerid on algatanud ka omaltpoolt mitmeid tänuväärseid toetavaid tegevusi. Loodame väga, et see on kõigi jaoks tõesti üks positiivne ja tervist turgutav ettevõtmine.”

MTÜ Peaasjad tegeleb vaimse tervise edendamise, probleemide ennetuse, varase sekkumise ja häbimärgistamise vähendamisega meie ühiskonnas. Peaasjad on pälvinud oma tegevusega 2020 aasta tervisesõbra tiitli ning presidendi aotsiaaltöö aastapreemia. 2020. aasta lõpus sai MTÜ Peaasjad Kodanikuühiskonna Aasta tegija 2020 - Aasta vabaühenduse tiitli.