"Viirus, mis võib ühel põhjustada kerge nohu, viib teise nädalateks haiglasse ja kolmanda surnuaiale. Ometi oleks puhtalt kontakte vähendades võimalik viirusega kõige tõhusamalt võidelda," lausus Tartu Ülikooli rakendusviroloogia professor ja teadusnõukoja liige Andres Merits. Eesti on praegu Euroopa viie kõige kõrgema nakatumisega riikide hulgas.

Meritsa sõnul on koroonaviiruse vohamises süüdi eelkõige inimeste enda käitumine. Puhtalt kontaktide vähendamisega oleks võimalik viirusega kõige tõhusamalt võidelda. "SARS-CoV-2 levib kontaktide kaudu, piisknakkusena ja aerosoolide kaudu," ütles Merits. "Praegu oleks enam-vähem piisav inimestevaheliste kontaktide vähendamine umbes viiendiku võrra. See ei ole võimatu, aga lootusetusetunne on kerge tekkima ja see on samuti meie vaenlane."

Merits rõhutas, et viiruse levik pindade kaudu on võimalik, kuid selle tähtsus on tühine – seega on kätepesu suhteliselt kasutu, ehkki muidu hea komme. "Nakatunu hakkab viirust levitama enne haigustunnuste tekkimist, suures osas on seega kasutud ka termokaamerad jm taoline," lausus professor. "Seega seisneb õige käitumine eelkõige ebaoluliste kontaktide vältimises. Käitudes nii, et viirusel ei ole võimalik levida, saame kaitsta ennast ja teisi."

Kindlasti on Meritsa sõnul vaja vältida igasugust haigena ringi liikumist, sealhulgas tööle ja kooli minemist. "Sümptomid on väga varieeruvad, kuid viirus on sama," selgitas ta. "Viirus, mis võib ühel põhjustada kerge nohu, viib teise nädalateks haiglasse ja kolmanda surnuaiale."

Maski kanna ka tööl

Lääne-Tallinna Keskhaigla juhi Arkadi Popovi sõnul on nakatumisnäitaja kasv hirmutav. "Aktiivseid haigeid on Eestis praegu peaaegu 8600," lausus ta. "Kõige jõulisemalt suureneb nakatumine Harjumaal ja endiselt Ida-Virumaal. Ka haiglaravi vajavate patsientide arv muutub aina kriitilisemaks."

Haiglaravil on praegu üle 500 inimese, neist suur osa Tallinna haiglates. Popovi sõnul nähakse palju vaeva, et suunata kiirabibrigaade Tallinna haiglate vahel ümber selliselt, et kõiki koroonahaigeid saaks ravida.

Arsti sõnul liiguvad praegu kõik Tallinna koroonahaiged Lääne-Tallinna Keskhaigla nakkushaiglasse, sest Ida-Tallinna Keskhaiglas ning Regionaalhaiglas on juba voodikohtadega kitsas käes. "Seni veel jagub Lääne-Tallinna Keskhaiglas kohti, kuid juba arutatakse vajaduse suurenemist," lisas ta.

Popovi kinnitusel muutub olukord järjest kriitilisemaks. "Koos sellega tõstatub küsimus, kas suudame ka tulevikus osutada samas mahus plaanilist ravi. Riskid on kaalul ja teame, et kui kasvab nakatumismäär, järgneb sellele umbes nädalase viivitusega ka haiglaravi vajaduse tõus," tõdes haiglajuht.

Et olukord muutuks, on Meritsa hinnangul vaja kinni pidada kõikidest karantiini- ja eneseisolatsiooni reeglitest. Tuleb vältida viibimist umbsetes siseruumides – ventilatsioon on viiruse leviku piiramisel väga tähtis.

Võimalusel tee kaugtööd

Tegevused, mis tekitavad aerosoole (laulmine, puhkpillimäng, sport) on ohtlikud. Muidugi ei pea neist loobuma, kuid tegevuse ohtlikkusega tuleb arvestada. Näomaskid on olulised ja neid tuleks viroloogi sõnul kanda kõikides siseruumides (välja arvatud kodud) ja ühistranspordis. "Kusjuures maskid ei ole võrdsed – nina katmine salliga ei anna suurt midagi. Hea korduvkasutatav mask või kirurgimask on hea kollektiivne kaitsevahend, mis vähendab viiruse levikut üldiselt, kuid selle individuaalne kaitse on tagasihoidlik. Individuaalse kaitse saamiseks on vaja kasutada FFP2 või analoogset maski, mis on mitmes riigis juba ka nõutav, näiteks Saksamaal ühistranspordis."

Meritsa sõnul ei ole kõikvõimalike koosviibimiste ja ürituste jaoks praegu kindlasti hea aeg, ja kui neid üldse korraldada, siis võimalusel õues. "Tõsi, enamik selliseid üritusi ei too mingeid halbu tagajärgi, kuid kui tuhandest väikesest koosviibimisest levib viirus kümnel, on see probleem," lausus ta. "Sama kehtib peaaegu iga asja kohta – ühes kindlas kinos, spordiklubis, spaas, restoranis, teatris, poes ei pruugi midagi juhtuda ja enamasti ei juhtugi, kuid kuna neid kohti on palju, siis mõnes ikka juhtub, ja praegu on see liiga sagedane. Ei tasu arvata, et kõik, mis pole keelatud, on ohutu. Risk sõltub sellest, mida teete. Kaupluses midagi kindlat ostmas käia on üldreeglina väga väikese riskiga. Veeta päev kaubakeskuses, kohtuda inimestega, seista sabades – see on juba hoopis teine asi. Restoranides söömas käimine on väike risk. Minna restorani aega veetma sõpruskonnaga, kellega muidu koos ei viibi, on hoopis teine asi."

Ees on koolivaheaeg ja koroonakriisist väsinud inimesed võivad tahta sel ajal reisima minna. Popov kutsub aga üles kindlasti puhkusreise vältima. "Teame, mis viirusetüved on levinud ka Euroopa riikides ja mujal maailmas, ja need ei ole kahjuks ohutumad võrreldes sellega, mis praegu levinud Eestis. Minu kindel soovitus on reisimist vältida," ütles ta. "Kui vaatame, mis toimus pärast koolivaheaega sügisel, siis just novembri alguses, kui inimesed tulid reisilt ja lapsed läksid kooli, tekkis järjekordne nakatumise tõus. Selle kordumist saame kõik vältida."

"Lähtudes eelmise aasta kogemustest, mil viirust levitasid reisijad, võib kahtlustada, et viirusega hästi toime tulnud riigid külalisi "punasest tsoonist" eriti näha ei taha või käituvad nendega karmilt," lisas Merits. "Viimane näide selles osas on Ühendkuningriik, aga vaevalt jääb see erandiks."

Lisaks viib nakatumise lakke väär käitumine töökollektiivis ja kontorites. "Viimasel ajal olen käinud eri kohtades, kus suured töösaalid ja mitmed arvutikohad on rahvast täis," rääkis Popov. "Näen, et inimesed ei tööta kaugelt, ja kahjuks puuduvad ka maskid. Piisab ühest-kahest inimesest, kes on nakatunud, kui üsna kiiresti levib nakkus töökollektiivis edasi. Kontoris töötavatel inimestel leidub ka vanemaid sugulasi, kes võivad seetõttu haiglasse sattuda.

Oluline motivatsioon

Popov rõhutas, et kõigil tasub võtta olukorda väga tõsiselt. "Muret teeb ka numbrite muutumine statistiliseks jadaks. Need numbrid, mis on praegu juba suuremad kui 500, tunduvad lõppude lõpuks lihtsalt numbritena, aga tegemist on inimeste eludega," lausus arst. "Arvan, et praegu on vastutus nii inimeste kui ka meie valitsuse peal, kes peab langetama õigeid otsuseid. Meedikud ootavad eelkõige, et efektiivne sekkumine hakkab vilja kandma. Me ei oota, et haigus iseenesest kaob, vaid sekkume õigeaegselt ja hoiame selle tulemusena ära hullema."

Meritsa arvates ei ole olukord veel lootusetu ja viirusele on võimalik piir panna, aga probleem seisneb selles, et inimesed on väsinud piirangutest, kartmisest ja ebakindlusest. "Tähtis on, kui palju inimesi meetmeid järgib," selgitas ta. "Kehtestatud reeglid on miinimum, sageli saab sellest paremini ja põhjalikumalt teha. Kevad- ja koroonaväsimus on reaalsus, kuid nendega annab toime tulla. Esimese vastu aitavad vitamiinid, teist võiks leevendada positiivsed emotsioonid. Inimestele oleks vaja lootust anda, kuid seda on väga raske teha stiilis "90 päeva veel ja kõik saab korda". Samavõrra vajalik on motivatsioon."

Reegleid järgides toob suvi kergendust

Eestis on praegu umbes 8600 koroonahaiget, kõige jõulisemalt suureneb nakatumine Harjumaal ja Ida-Virumaal. Harju maakonnas on nakatunuid peaaegu 30 000, mis ületab teisel kohal oleva Ida-Virumaa näitaja kolmekordselt.

Tallinnas on kokku 22 600 nakatunut. Eestis lisandub iga päev peaaegu 1000 viirusesse nakatunut.

Haiglaravil on praegu üle 500 inimese, neist suur osa viibib Tallinna haiglates.

Kõige rohkem nakatunuid on 30-34-aastaste seas

Professor Andres Meritsa (pildil) hinnangul toob suvi tõenäoliselt pöörde paremusele. Rangemate reeglitega riikides õnnestub viirus suveks nurka suruda, kuid riigid, milles viiruse levik on mai alguseks laialdane, võivad arvestada rikutud suvega.