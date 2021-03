"Saime lõpuks terviseametist andmed, kus pealinna kortermajades on juba viis või rohkem koroonahaiget," lausus eelmisel nädalal pressikonverentsil linnapea Mihhail Kõlvart. "Hakkame neis majades maske ja desovahendeid jagama, maske hakkame andma ka üksikvanematele, paljulapselistele peredele ning üksikutele eakatele." Tallinnas on juba sada koroonakoldega kortermaja.

Kuna olukord koroonaviirusega läheb aina hullemaks, käivitas linn maskide jagamise kampaania. Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul hakatakse viima maske kortermajade postkastidesse. "Saime lõpuks terviseametist infot, kus pealinna majades on koroonakolded ehk viis ja rohkem nakatunut," lausus linnapea. "Peame sellistes majades inimesi kindlasti teavitama, et naabruses on palju haigeid. Jagame neile nii infovoldikuid, desovahendeid kui ka maske, sellega hakkab tegelema iga linnaosa. Veel eelmisel nädalal oli koroonakoldega majade arv mitu korda väiksem kui nüüd."

Lisaks hakkab linn jagama maske ka paljulapselistele peredele ja üksikvanematele. "Pered saavad sada maski ehk kaks pakki, üksikvanemad vastavalt laste arvule," ütles linnapea. "Pärast seda viime maske taas ka pensionäridele. Eelmise maskikampaaniaga andsime inimestele miljon maski, seekord tuleb jagada ilmselt veel rohkem."

Mupo alustas teavituskampaaniat ja maskide jagamist ka ühistranspordis. "Trahvida ametnikud inimesi ei saa, kuid see ei ole ka meie eesmärk," lausus Kõlvart. "See on pigem sõnumi toomine, jagame maske nii sõidukites kui ka ühistranspordipeatustes."

Eelmisel kolmapäeval selgus mupo reidi raames, et kõige eeskujulikumad sõitjad on trammis. Hobujaama trammipeatuses kontrolliti kokku 108 trammi ning jagati välja vaid 60 maski.

Seevastu Vabaduse väljaku nn Söögiplatsi peatuses, kuhu tulevad trollid Mustamäelt ja bussid Õismäelt, sündis maskijagamise rekord. Seal kontrolliti 58 bussi-trolli ja jagati lausa 206 maski.

Mupo töötaja Sirje Enneti sõnul astusid inimesed tihti ka peatuses juurde ja palusid maski. "On neid, kes kannavad maski valesti, jättes nina katmata, või ripub see lausa lõua otsas," lausus ta. "Ikka leidub ka neid, kes üldse maski ei kanna. Maskist keeldujaid või halvasti ütlejaid polnud ühtegi. Vastupidi, inimesed olid sõbralikud, naeratasid, soovisid head päeva ja mõned lausa lehvitasid."

ÜHISTUJUHT: Mõni ei tõmbagi maski ette enne, kui see talle postkasti pannakse

"Väga paljud inimesed ei kanna trepikojas maski, kuigi seda peaks kindlasti tegema," ütles Lasnamäel mitut kortermaja ühendava ühistu juht Stanislav Lomunov.

"Ma arvan, et see on hea algatus eelkõige tähelepanu juhtimiseks. Mõni inimene ei tõmbakski muidu võib-olla seda maski ette, aga kui see otse postkasti pannakse ja kõik nii lihtsaks tehakse, on tõenäosus suurem," ütles Stanislav Lomunov, kes on mitmeid Lasnamäe kaldapealsel asuvaid kortermaju ühendava Kalda-Kose korteriühistu juhatuse liige.

Lomunovi sõnul vajaks paljudele jätkuvalt selgitamist see, millal maski kandmisest kasu võib olla ja millal sellel mõtet pole. "Näiteks ei kanna väga paljud trepikojas maski, kuigi seda peaks kindlasti tegema," ütles ta. "Teine osa on need, kes ei võtagi üldse maski eest ära ja käivad päev otsa niiske maskiga ka õues, riskides niiviisi muude haigustega."

Mustamäe KÜ Vilde tee 52 juhi Erki Mölleri sõnul on nende ühistus inimesed tublid maskikandjad. "Vähemalt pealtnäha küll mingeid probleeme pole," lisas ta. "Inimestel on ringi liikudes maskid ees, ühistu pole pidanud neid veel kellelegi jagama. Aga kui nüüd tulevad linnaosa poolt uued korraldused, kuidas käituda, siis kindlasti järgime ja täidame neid, sest kõigil on ju üks eesmärk – tulla olukorrast kiiremini välja." Mölleri sõnul pole neil ka koroonaaegsete puhtusereeglitega muret. "Iga päev koristatakse koridore jt ühiskasutatavaid ruume," lausus ta.

ARST: Tallinna haiglad on koroonahaigetest ületäitunud

"Iga inimese käitumisest sõltub viiruse levimine. Haiglapersonalil on inimlikult raske kõrvalt vaadata, kui haiglasse satuvad ühe perekonna liikmed, abikaasad või isa ja tütar, ning koju läheb neist vaid üks," ütles Ida-Tallinna Keskhaigla Covid-osakonna juhataja dr Alice Lill.

Lille kinnitusel algas juba ülemöödunud nädala lõpus väga suur koroonahaigete pealevool haiglatesse ning Tallinna ja Põhja-Eesti piirkonna haiglad on neist ületäitunud. "Haigeid viidi Tallinnast Pärnusse, Rakverre ja Haapsallu," lisas Lill.

Ida-Tallinna Keskhaigla avas 1. märtsil kolmanda Covid-osakonna. Kokku on haiglas Covid-haigetele 114 voodikohta, sealhulgas üheksa III astme ja 17 II astme intensiivravi voodikohta, mis teeb ITK-st Eesti suurima Covid-haigla. Seetõttu aga saavad haiglad pakkuda plaanilist ravi tublisti vähem.

Näiteks kolme päevaga sattus Ida-Tallinna keskhaiglasse 41 Covidi-haiget. "Kuna meie haigla kiirabi piirkonnad on Lasnamäe ja Maardu, mis on haaratud viirusest enim, siis surve haiglale on suur," tõdes haigla kommunikatsioonijuht Marko Mägi.

"Kiirabi väljakutsete hulk Covid-positiivsete inimeste haiglasse toomiseks on tõusnud 55-60% võrra," nentis Lill. "Vaadates haigla EMO olukorda julgen öelda, et umbes 70% viirusega EMO-sse pöördujatest vajab haiglaravi. Neil on väga ulatuslikud kopsukahjustused või kopsupõletik. Iga päev öeldakse, et juhitaval hingamisel on 23 või 25 või 27 haiget."

Lille sõnul satuvad haiglasse üha nooremad inimesed: "Ilmselt on andnud efekti siiski ka hooldekodude ja eakate vaktsineerimised."

Intensiivravikohtadest on arsti sõnul puudus kõikides Eesti haiglates, need kohad vajavad ka oluliselt suuremat personali. Lill on veendunud, et lähinädalad tõotavad tulla väga tõsised ja sellele mõeldes avati juba eelmisel nädalal uusi voodikohti kõikides Tallinna haiglates.

PALJULAPSELISED VANEMAD: Maskide ost on peredele suur koormus

Suurperedele on koroonaaega ja maskide hankimine ränk koorem.

Teiste seas jagab linn maske ka paljulapselistele peredele. "See on väga-väga positiivne, sest nagu me teame, siis lapsed on ühiskonna üks aktiivsemaid gruppe, kes lisaks koolile tahavad käia ka huvitegevustes ja sõpradega suhelda," ütles Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liidu juhatuse liige Lea Vaabel. "Selles mõttes on see perele kindlasti päris suur koormus maskide näol. Lapsevanemana arvan, et ühekordne mask on kindlasti ohutum ja lapsele mugavam."

Vaabeli sõnul on koroona-aeg pannud suurperede vanematele ootamatu lisakoormuse, mis tavaperedega võrreldes kohati kordades suurem. "Eks see on üks suur väljakutse," märkis ta. "Kui kodus on rohkem kui 4 last, kes peaks muidu igapäevaselt koolis olema, kus nende päevaplaan on rutiiniga paigas, siis selline uus olukord lööb pere-elu ikka väga sassi ja kindlasti selline pikaaegne elumuutus paneb ka peresuhted proovile."

Algas ka sotsiaaltöötajate vaktsineerimine

• Tallinn alustas sotsiaaltöötajate vaktsineerimist. Reede õhtuks oli esimese doosi vaktsiini on saanud 410 Tallinna sotsiaaltöötajat.

• Neljapäevast algas ka Tallinna sotsiaaltöötajate vaktsineerimine. Esialgu on selle sihtrühma jaoks planeeritud üle 600 vaktsiinidoosi.

• Tallinna asutustes töötab ligi 1500 sotsiaalvaldkonna eesliinitöötajat: sotsiaaltöötajad, hooldajad, lastekaitsetöötajad, isiklikud abistajad ja tugiisikud. Neile lisandub üle 2500 omastehooldaja.

KOROONAT PÕDENU: Ma ei saanud aru, kas elan või olen surnud!

"Esimestest päevadest mäletan kohutavat peavalu ja nii halba enesetunnet, et ei saanud aru, kas elan või olen surnud," rääkis Pealinnale Leili (66), kes põdes koroonat tänavu aasta algul.

Leili oli kolm nädalat haiglas, sellest poolteist nädalat hingamisaparaadi all — sest koroona oli kombineeritud kahepoolse kopsupõletikuga. "Arstid ütlesid, et põdesin kopsupõletikku raskelt ning seda just koroona tõttu," rääkis naine, kes veel praegugi tunneb ennast üsna nõrgalt.

Leili meenutas, et haigus hiilis ligi salamisi: esmalt tundis ta hommikuti kurgus kerget kibedust ning üsna pea saabusid köha ja hingamisraskused. "Poes käies ja kotti trepist üles tirides tundsin, et õhust jääb puudu," kirjeldas naine. Kui nii oli juhtunud juba paar korda, helistas Leili oma perearstile, kes muutus murelikuks ja soovitas koroonatesti. Pärast testimas käimist pöördusid sündmused kiiresti halvemuse suunas, kuigi test oli negatiivne. Leilil tõusis palavik, köha võttis võimust, nii et hingata sai ainult suurte raskustega. "Lapselaps oli siin ühel õhtupoolikul ja ütles, et vanaema, kutsume kiirabi. Kiirabi tuligi ja ilma pikema jututa läks sõit haigla poole. Selleks ajaks ei saanud ma enam suurt midagi aru, kõikusin teadvuse ja teadvuseta oleku vahel. Mind kummitasid õudusunenäod, arvatavasti jõin mõne esimese päeva jooksul ära kümneid liitreid vett, sest see leevendas pitsitus- ja kibedusetunnet kurgus ning lisaks jahutas keha. Mul on ennegi elus halb olla olnud, aga see kogemus oli kõigist eelmistest mitu korda halvem."

Haiglatoidul kadus koroonaga igasugune maitse. "Sellest, et toit oli päris maitsev, sain aru alles kolmandal nädalal, kui hakkasin maitset tundma, enne seda oleksin nagu saepuru järanud."

Kurvad olid need päevad, kui koridoris liikusid surnukuuri kanderaamid. "Haigla oludes ja niisuguses olukorras, nagu koroona on kaasa toonud, on see ilmselt paratamatu, ent siiski hakkad paratamatult mõtlema, et sama hästi võiksin see olla mina," tunnistas Leili.

Tasapisi läks Leilil enesetunne paremaks. Kopsupõletiku järelmõjud olid tunda küll veel mitu nädalat. Iga väikese pingutuse peale tuli hingeldus ja õhu ahmimise tunne tagasi.Poolteist kuud pärast haigestumist tunnistati Leili piisavalt terveks, et tagasi koju minna. Nüüd käib ta endiselt regulaarselt perearsti juures kontrollis. "Poeg sõidutab mind ja toob koju tagasi," ütles Leili, kellel on pärast haigust välja kujunenud ka kindel rutiin seoses maskidega. Tal on mitu korduvkasutatavat maski, igat kasutab vaid ühe korra, siis peseb, kuivatab ja triigib. Kodust väljas käies vahetab enne tagasiteed maski. "Ma ei tea, kust ma selle viiruse sain, aga oma kogemuse peale ütlen küll kõigile, et olge ettevaatlikud, kandke maski ja peske käsi!"

PENSIONÄRID: Maskipaki hind apteegis on ebaõiglaselt suur

Kord aastas võiks tasuta maskipaki jagada suisa kõigile pensionäridele, leiab Tallinna pensionäride ühenduse juht Aadu Jõgiaas.

Linn on jaganud ning jagab edaspidi maske ka üksikutele pensionäridele. "Pensionärid kuuluvad selles seoses kahte riskirühma," lausus Jõgiaas. "Esmalt on eakad inimesed haigusest enam ohustatud. Ja teiseks on pensionärid meie riigis ühed madalama sissetulekuga. Kümnene pakk ühekordse kasutamisega maske maksab 11 eurot, seega üks mask üle euro. 11 eurot maskipaki eest pole paljudele eakatele jõukohane. Sama tootja täpselt samasugune maskipakk maksab ühe naaberriigi apteegis 2 eurot 99 senti ja seda on võimalik ka kulleriga koju tellida."

Jõgiaas on rahul, et linn maske jagab, ning tema arvates võiks jagada tänavu tasuta ühe paki maske kõigile Tallinna pensionäridele, kes seda soovivad. "Positiivse suhtumise korral pole selle korraldamine raske – maske saaks eraldada analoogselt retseptiravimitega," lausus ta. "Samas pole taotletav kogus ka põhjendamatult suur, eriti kui arvestada, et eakatel on soovitatud võimalikult kodus püsida."

NOORSOOTÖÖTAJA: Noored on maskikandmises pigem eeskujuks

"Noored on küll viimased, kellel maskikandmisega probleeme," ütles linna haridusameti noorsootöö osakonna peaspetsialist Aleksei Jefimov. "Enamasti mõistavad nad maskikandmise vajalikkust – märksa enam, kui keskmiselt täiskasvanud."

Linn plaanib lasta noorsootöötajatel maske jagada ka linna peal ringi hängivatele noortele. Jefimov korraldab Tallinnas koos kolleegidega mobiilset noorsootööd. Enda ja oma ametikaaslaste kogemustest noortega suhtlemisel teab Jefimov, et maskiskepsis on nende hulgas vähem levinud kui täiskasvanute seas. Tema sõnul võiks noori selles osas isegi täiskasvanutele eeskujuks tuua. "Väga tore, et linn toetab maskide jagamist, sest võib leiduda inimesi, kel pole võimalust neid osta," ütles Jefimov. "Absoluutselt kõik tööriistad, mis aitavad meil viirushaiguse levikut pidurdada, on teretulnud. Oleme tähele pannud, et kui noortele tasuta maske pakkuda, võtavad nad need vastu hea meelega ja isegi varuga ning teevad igati koostööd. Muidugi leidub noortegi hulgas erandeid, aga üldine pilt jätab siiski maskikandmise osas täiskasvanutest parema mulje. Maskid on meie noorsootöötajatel ka enne linna praegust maskijagamise kampaaniat alati, igaks juhuks noortega suheldes nendele andmiseks kaasas olnud."

VLADIMIR SVET: Maskikampaaniaga saame näidata, et toetame oma ühistuid

"Selle põhjal, kui tublid on ühistud olnud terve aasta vältel oma trepikodade puhastamisel meie jagatud vahenditega, võime loota, et nad tulevad ka maskide kampaaniaga kaasa," lausus Lasnamäe vanem Vladimir Svet.

Lasnamäe jagab paljulapselistele peredele ja üksikvanematele maske 10. märtsist linnaosavalitsuses ja Lindakivi kultuurikeskuses. "Tasuta maskipakid on mõeldud suurtele peredele ja üksikvanematele, kelle elukoht on Lasnamäe" lausus Svet.

Maske saab 10. märtsist tööpäeviti kella 10-16 Lasnamäe linnaosa valitsuses (Pallasti 54) ja Lindakivi kultuurikeskuses (J. Koorti 22). Suured pered saavad kaks pakki, igas 50 maski, üksikvanemad ühe 50 maskiga paki.

Lisaks toimetavad linnaosavalitsuse töötajad sellest nädalast alates maske nende korteriühistute postkastidesse, kus on palju koroonaviiruse nakatumise juhtumeid. "Peab mõistma, et koroonaviirusega inimesi on peaaegu kõigis meie linnaosa korteriühistutes," ütles Svet.

Eelneval kokkuleppel korteriühistuga pannakse kümnekaupa pakendatud maskid majaelanike postkastidesse. "Maskide jagamine on üldse kõige tõhusam meede, mis kohalikel võimudel olemas on. Linn ei saa piirata asutuste lahtiolekuaegu ega sundida koju jääma," lausus Svet.

Kuna maskide jagamine alles algas, on Sveti hinnangul natuke vara rääkida, kuidas on ühistud sellega kaasa tulnud. "Samas selle põhjal, kui tublid on terve aasta vältel olnud ühistud oma trepikodade puhastamisel, saame loota, et nad tulevad ka maskide kampaaniaga kenasti kaasa. Oleme seni jaganud ühistutele puhastusvahendeid ühiste ruumide desinfitseerimiseks ning sajad ühistud on olnud väga aktiivsed neid kasutama. Lasnamäe pakub endiselt korteriühistutele tasuta vahendeid sissepääsude ja liftide pindade desinfitseerimiseks."