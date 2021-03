Peresünnitusel saab osaleda vaid COVID-negatiivne pereliige

"Hetkel on see võimalus ainult neile peredele ja naistele, kelle test sünnitama tulles on negatiivne. Kui sünnitaja Covid-19 kiirtest osutub positiivseks, siis sünnitusele pereliiget juurde ei lubata," selgitas Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku juhataja dr. Brigita Tamm.

"Hetkel on see võimalus ainult neile peredele ja naistele, kelle test sünnitama tulles on negatiivne. Kui sünnitaja Covid-19 kiirtest osutub positiivseks, siis sünnitusele pereliiget juurde ei lubata," selgitas Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku juhataja dr. Brigita Tamm.

Kuna koroonaviiruse levik Eestis on kriitiliselt kõrge, peavad eriti hoolsalt ennast hoidma rasedad ja nende lähedased. Elanikkonna nakatumise kasvuga on järjest suurenenud Covid-19 viirusesse haigestumine ka rasedate seas.

Tamme sõnul on veidi üle poole Covid-19 positiivsed sünnitajad asümptomaatilised ja tihtilugu oma positiivse testi vastuse saavad sünnitusele tulles. "Kuid olukord on muutumas ja järjest enam näeme ka juba koroonapositiivseid sünnitajaid, kellel esineb raske haigus."

Lapseootel naise vastupanuvõime haigustele on nõrgem ja sageli võib rasedal Covid-19 kulgeda raskemalt. Lisaks võib haigestumine ohtu seada ka lapse tervise. Kindlasti peaksid rasedad nakatumise vältimiseks jälgima kõiki ohutusmeetmeid – vältima avalikke kohti, kandma alati maski, hoidma hügieeni, võimaluse korral töötama kodukontoris. Oluline on, et ka raseda pereliikmed oleksid sama vastutustundlikud.

Kui rasedad ja nende pered jälgivad piiranguid ning suudavad hoiduda nakatumisest, saavad kesta ka peresünnitused, kus sünnitusel saab viibida lapse isa või lähedane pereliige. "Hetkel on see võimalus ainult neile peredele ja naistele, kelle test sünnitama tulles on negatiivne. Kui sünnitaja Covid-19 kiirtest osutub positiivseks, siis sünnitusele pereliiget juurde ei lubata," selgitas naistekliiniku juhataja.

Ka neil juhtudel, kui sünnitaja on haigestunud koroonaviirusesse, tagatakse vajalik abi ja meditsiinipersonal jälgib kõiki ohutusmeetmeid. "Meil on positiivse testi andnud sünnitajatele eraldi sünnitustuba ja ka sünnitusjärgsed isolatsioonipalatid, mis ei erine tavalistest palatitest. Laps testitakse COVID-19 viiruse suhtes ja ta saab igal juhul ema rinnapiima, kuid imetamise ajal ja lapsega tegelemise ajal tuleb koroonapositiivsel emal kanda maski. Haigla personal teeb kõik, et sünnitajad ja nende lapsed oleks hoitud."

Info sünnitama tulijale:

Juhul, kui oled koroona viirusesse haigestunud ja vajad sünnitusabi, teavita enne Ida-Tallinna Keskhaiglasse saabumist vastuvõtu osakonna numbril 53080874. Transpordiks haiglasse võiks kasutada kiirabi (kindlasti mitte taksot või isiklikku autot!). Kiirabile helistades teavita koroonaviiruse kahtlusest!

Oma transpordiga sünnitajate vastuvõttu jõudes, võta uuesti ühendust vastuvõtu ämmaemandaga telefonil 53080874.