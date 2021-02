Perling: teenistusest lahkumine oli mu enda soov

"See oli minu otsus ja tahe. Nii on mu sõna täiesti vaba," ütles prokuröriteenistusest lahkuv endine riigi peaprokurör Lavly Perling. Ta lisas, et tema liitumine Isamaaga ei ole välistatud. "Seda näitab aeg."

Perling märkis, et tema teenistusest lahkumine on tema enda soov, vahendas BNS. "See oli minu otsus ja tahe. Nii on mu sõna täiesti vaba," ütles Perling.

Perling tõdes, et tema liitumine Isamaaga ei ole välistatud. "Seda näitab aeg," märkis ta.

Mullu novembris Isamaa liikmeühenduse Parempoolsed toetajaliikmeks astunud Perling leiab, et Isamaa muutmiseks avatud mõtlemisega erakonnaks on olemas vajalik kandepind.

"Kõige olulisem on see, et juba tänaseks olen aru saanud, et parempoolsetega sarnaselt mõtlevaid inimesi on ka väljapool parempoolseid Isamaas palju. Kandepind selleks, et muuta Isamaa taas ühiskonnas laiapindseks julgete ideedega ja avatud mõtlemisega erakonnaks, on suur," kinnitas ta.

Justiitsminister Maris Lauri vabastas kolmapäeval endise riigi peaprokuröri Lavly Perlingu tema omal soovil ametist.

Hetkel töötab Perling rahvusvahelises organisatsioonis UNOPS, kus tema tööks on Ukraina prokuratuuri reformimine.