Piisav puhkus ja uni aitavad vaimset tervist säilitada

"Uni on meie jaoks sama oluline ja vältimatu nagu hingamine, vee joomine ja söömine, sest une ajal taastuvad meile olulised kehafunktsioonid. Sellepärast tunnemegi end kehvasti, kui meie uni on häiritud," ütles Peaasi.ee tegevjuht Anna-Kaisa Oidermaa.

Peaasi.ee vaimse tervise vitamiinikuur "Tasakaal on peaasi" on jõudnud kolmanda nädalani, mil keskendutakse sellele, kuidas toetada ennast läbi une ja puhkuse. Hea unekvaliteet sõltub paljudest asjadest, alates stressirohkete olukordade vältimisest kuni teadliku toitumiseni.

Ebapiisav ning mittekvaliteetne uni põhjustab erinevaid terviseprobleeme ning mõjutab negatiivselt meie elukvaliteeti tervikuna. Halvenevad mälu ja suutlikkus keskenduda, samuti töö- ja õppimisvõime, suureneb risk haigestuda südamehaigustesse ja diabeeti. Vähene uni võib kiirendada vananemist ja viib immuunsüsteemi tasakaalust välja. Unehäirete korral on peaaegu võimatu langetada ka kehakaalu.

Peaasi.ee vaimse tervise vitamiinitestist selgub, et ainult 15 % vastanuist tunneb ennast hommikul välja puhanult ja 30%-l on õhtuti kerge ja mõnus uinuda, ülejäänutel on uinumine raske. Hetkeseisuga on vaimse tervise vitamiinide testi täitnud ca 10 000 inimest.

"Tulemus näitab, et neid inimesi on ikka päris palju, kellel tuleks unega seotud vaimse tervise vitamiine oma ellu lisada. Uni on meie jaoks sama oluline ja vältimatu nagu hingamine, vee joomine ja söömine, sest une ajal taastuvad meile olulised kehafunktsioonid. Sellepärast tunnemegi end kehvasti, kui meie uni on häiritud. Sugugi vähem olulised pole ka väikesed puhkehetked päeva jooksul," ütles Peaasi.ee tegevjuht Anna-Kaisa Oidermaa.

Mõned lihtsad tegevused/toimimisviisid, mida igaüks saab ise ette võtta:

Võta endale teadlikult aega magamiseks. Pane kirja, mis kell õhtul magama pead minema, et hommikuks oma unetunnid täis saaksid magatud. Tund enne uinumist lülita kõik ekraanid välja ja tee midagi rahustavat - kuula mõnusat muusikat, tee lemmikloomale pai, vestle mõne pereliikmega silmast silma.

Võta iga päev viis minutit, et unistada puhkusest. Pane silmad kinni ja lõõgastava muusika, linnulaulu või merekohina saatel kujuta ette, kuidas sa end sel puhkusel tunned.

Kui muremõtted kipuvad und ja puhkehetki segama, määra endale muretsemise aeg (nt 20-30 minutit kindlal kellaajal päevas) ja tee lõdvestusharjutusi muretsemise vähendamiseks, vt siit: https://peaasi.ee/lodvestusharjutused/

Kui muremõtted ajavad öösel une ära, tõuse voodist üles ja tee natuke aega midagi rahustavat, seejärel proovi uuesti uinuda.

Liigu rohkem, vähemalt 150 minutit nädalas.

Proovi olla palju õues ja looduses.

Loe enne magama minekut, aga soovitavalt mitte voodis.

Võta õhtune dušš mõttega, et puhastad ennast kõigest, mis päeva jooksul on stressi tekitanud.

Väike siesta sobib praegusesse eriolukorda imehästi! Võta keset päeva üks teadlik jõudehetk, kasvõi kogu perega. Las kohustused ootavad mõned minutid.

Kui magad piisavalt nädala sees, siis ei pea oma nädalavahetusi “maha magama” ja saad võtta aja, et ennast hoopis vaimselt taastada.

Võta üks paberileht ning joonista sellele 2 pirukakujulist diagrammi. Nüüd joonista ühele pirukale oma ideaalne ajakasutus (jaga pirukas tükkideks, kui palju aega võtad magamiseks, puhkamiseks, töötamiseks, hobideks) ja teisele märgi Sinu tänane reaalne seis. Nüüd võrdle oma ajapirukaid ja vaata, kuidas neid üksteisele lähemale saada.

Teadveloleku harjutused enne und aitavad sul ennast päevasest kurnavast energiast puhtaks loputada ning tuua oma mõtted rahulikku oma keha keskkonda tagasi. Proovi näiteks Vaikuseminutite mobiilirakendust või ka seda meditatsiooni: https://soundcloud.com/anni-kuusik

Märka, kuidas end pärast järjekordset videokoosolekut tunned? Kas rõõmsalt ja energiliselt, sest said teistega suhelda? Või mõjub ekraanil kümnete nägude jälgimine Sulle väsitavalt? Võib-olla on abiks, kui ekraanid endast koosoleku ajaks kaugemale nihutada ja vahepeal video välja lülitada ning ainult koosoleku kuulamisele keskenduda? Vahepeal püsti tõusta ja end sirutada? Kui kasutad zoomi, saad enda pildi näitamise selleks hetkeks välja lülitada, see teeb olukorra loomulikumaks.

Kas sul on vahel mõte, et puhkamine ja lõõgastumine tuleb pingutuse ja eriti toimeka tegutsemisega ära teenida? Proovi sellest mõttest vähemalt selleks nädalaks lahti lasta. Puhkamine on baasvajadus, sõltumata sellest, millega sa oma päevi sisustad.

Peaasi.ee vitamiinikuur kestab 1.märtsist – 4.aprillini. Igal nädalal võetakse fookusesse üks vaimse tervise vitamiini komponentidest ning jagatakse soovitusi, kuidas vaimse tervise tasakaalu parandada. Vaimse tervise vitamiinide taset saab testida siin

Viis vaimse tervise vitamiini on:

* head suhted

* tasakaalustatud toitumine

* puhkus ja hea uni

* positiivsete emotsioonide kogemine

* liikumine

Eesmärk on aidata teadvustada, kuidas me neile viiele vitamiinile teadlikult tähelepanu pöörates ja lihtsaid nippe kasutades oma vaimset tervist saame tugevdada ja turgutada.