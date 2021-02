PILDID! Eesti suurkujud ehiti iseseisvuspäevaks sinimustvalgega

"Tallinna kesklinnas on elanud ja tegutsenud väga palju silmapaistvaid riigi- ja kultuuritegelasi. Nii on meie linnaosa rikas ka nende mälestuseks siia püstitatud monumentide poolest, millest me täna ehtisime vaid murdosa," sõnas Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.

Kümme kultuuri- ja riigitegelase mälestusmärki ning skulptuuri Tallinna kesklinnas sai Eesti Vabariigi 103. aastapäeva eel lipuvärvides salli. Sinimustvalgeks ehitakse ka Raekoja platsi kuuselabürint.

Jaan Poska, Gustav Ernesaksa, Amandus Adamsoni, Jaan Koorti, Elfriede ja Voldemar Lenderi, Marie Underi, Anton Hansen Tammsaare ja Johan Pitka teenetele Eesti ees avaldasid täna austust Kesklinna vanem Monika Haukanõmm ning riigikogu liige Jüri Ratas. Nad kaunistasid Eesti ajaloo suurkujude mälestusmärgid sinimustvalgete sallidega. Samuti ehiti Lindamäel paiknev August Weizenbergi skulptuur "Linda".

"Tallinna kesklinnas on elanud ja tegutsenud väga palju silmapaistvaid riigi- ja kultuuritegelasi. Nii on meie linnaosa rikas ka nende mälestuseks siia püstitatud monumentide poolest, millest me täna ehtisime vaid murdosa. See traditsiooniline aktsioon on sümboolne tänuavaldus neile inimestele, kelle panuseta oleks eesti kultuur märksa vaesem või 103 aastat tagasi jäänud meie riik koguni sündimata," sõnas Kesklinna vanem.

Eesti Vabariigi 100. aastapäeval alguse saanud tava on Kesklinna valitsus jätkanud austusavaldusena Eesti riigi rajajatele ja eesti kultuuri suurkujudele. Tänavuseks iseseisvuspäevaks ehiti mälestusmärgid lipuvärvidega neljandat korda. Ühtlasi kaunistatakse pidupäevaks sinimustvalgete lintidega Raekoja platsil asuv kuuselabürint, mis sümboliseerib eesti rahvuslille, rukkilille.

Iseseisvuspäeva puhul kutsub Kesklinna valitsus ka kõiki võistlusmängule, milles osalemiseks tuleb end pildistada lipuvärvides salliga ehitud skulptuuri juures ning saata pilt Kesklinna valitsusele. Auhinnaks loositakse lauamäng kogu perele – "Eesti mälumäng" ning samuti külaskäik Pika Hermanni torni, kus teejuhiks on Jüri Ratas. Mängu täpsemad juhised leiab Kesklinna valitsuse ühismeediast.