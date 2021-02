Pirita innustab kortermajade õuesid korrastama

Kortermajade õuealade korrastamiseks on taas võimalik küsida linnalt toetust. Projekti "Hoovid korda" taotluse esitamise tähtaeg on 1. märts.

Kortermajade õuealade korrastamiseks on taas võimalik küsida linnalt toetust. Projekti "Hoovid korda" taotluse esitamise tähtaeg on 1. märts.

Pirita linnaosa vanema Tõnis Liinati sõnul on "Hoovid korda" toetus hea võimalus kõigile korteriühistutele hoovide korrastamiseks. "Toetust saab kasutada mängu- või spordiväljaku, jalakäijate ala, haljas- või puhkeala ning sõiduautode parkimiskohtade rajamiseks või uuendamiseks. Samuti saab küsida toetust hooviinventari paigaldamiseks või korrastamiseks, prügimaja või prügikonteinerite platsi rajamiseks, abihoone lammutamiseks ja uue ehitamiseks ning õueala teekatte uuendamiseks," loetles Liinat. Linn toetab rattahoidjate ja elektrijalgrataste laadimisvõimaluste paigaldamist.

"Kutsun ühistuid agaralt kasutama võimalust muuta oma hooviala turvalisemaks, kaunimaks ja funktsionaalsemaks. Korras ja tegevusvõimalustega õuedest on elanikel ainult võita," ärgitas linnaosavanem. Ta märkis, et aasta-aastalt on Pirita linnaosa korteriühistud toetuse võimalust üha rohkem kasutanud. Eelmisel aastal toetas Tallinna linn üheksat Pirita korteriühistu projekti 36 000 euroga.

"Hoovid korda" taotluste esitamise tähtaeg on 1. märts. Tänavu on Tallinna linnas tegutseval korteriühistul võimalik taotleda linnalt toetust õuealade korrastamiseks kuni 70% projekti maksumusest. Maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on 16 000 eurot aastas ning 40 000 eurot hoovi kohta. Toetus eraldatakse pärast objekti valmimist.

"Hoovid korda" toetuse kogu eelarve Tallinnas on tänavu 760 000 eurot.

Rohkem infot jekaterina.laidinen@tallinnlv.ee või helistades tel 645 7610 ja Tallinna kodulehel.