Pirita rannaala jalgteel algab valgustuse rajamine

Esmaspäeval alustatakse Pirita rannaala jalg- ja kergliiklusteel valgustustöödega. Ehitustööd toovad kaasa tee ajutisi sulgemisi ja liikumispiiranguid.

Liinati sõnul on eeltöödega Pirita rannaala jalgteel juba alustatud. "Praeguseks on ehitaja maha märkinud valgustusmastide asukohad, kuid suuremad tööd algavad järgmise nädala algul, kui alustatakse kaevetöödega," sõnas Liinat.

Ta lisas, et rannaala jalgteel tuleb arvestada liikumispiirangute ja ebamugavustega, sest valgustuse rajamine toob kaasa ajutisi tee sulgemisi. "Tööde tegemise ajaks ei panda korraga kinni kogu teed, vaid tee suletakse etappide kaupa. Kõigepealt tehakse ehitustöid jalgteega ristuvate ligipääsuteede aladel ja sealt edasi suletakse ajutiselt teelõike selle järgi, kuidas valgustust paigaldatakse," kirjeldas linnaosavanem.

"Palume jalakäijatelt ja ratturitelt mõistvat suhtumist. See kõik on meie enda heaks, et rannaala tee saaks kõigile liikujatele ohutum," ütles Liinat. Ta viitas, et rannaala jalgtee pärast on olnud probleeme just seetõttu, et tee on valgustamata ning pimedal ajal pole seal turvaline liikuda.

Töödega plaanib ehitaja valmis saada juba märtsikuu lõpuks. Uus tänavavalgustuse toiteliin rajatakse õhuliinina ning valgustuse rajamiseks kasutatakse kaheksameetriseid maste, millest kaks meetrit kaevatakse maasse. Kokku pannakse tee äärde 73 valgusposti sama arvu leedvalgustitega.

Linnaosavanema sõnul on töödega kaasnev puude raie rannametsas minimaalne. "Kokku võetakse maha viis vigastustega puud ja uue õhuliini koridoris kärbitakse ettejäävaid oksi. Kõik mahavõetavad puud ja nende tervislik seisukord on üle vaadatud arboristidega, kes jalgtee ääres raietöid teevad," kinnitas Liinat.

Rannaala jalg- ja kergliiklustee pikkus on pisut üle kahe kilomeetri. Tee valgustatakse täies ulatuses. Töödega soovib ehitaja valmis saada märtsikuu lõpuks, tööde lepinguline tähtaeg on 14. mai.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti tellimusel teeb valgustustöid AS KH Energia-Konsult. Tööde maksumus on 59 600 eurot.