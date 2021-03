Pirita sotsiaalkeskus teenindab abivajajaid eelregistreerimisega

"Viiruse leviku tõttu osutab Pirita sotsiaalkeskus eakatele ja abivajavatele inimestele teenuseid kohapeal vaid eelregistreerimisega. Samuti ei pakuta kõiki tavapäraseid teenuseid, vaid ainult osa neist," selgitas Pirita linnaosavanem Tõnis Liinat.

Pirita sotsiaalkeskus jätkab eakate ja erivajadustega inimeste teenindamist sotsiaalkeskuses kohapeal vaid eelregistreerimisega, huviringid on praegu suletud.

Liinati sõnul on Pirita sotsiaalkeskuse klientidel võimalik saada hulka teenuseid, kuid rangelt ohutusnõudeid järgides. "Viiruse leviku tõttu osutab Pirita sotsiaalkeskus eakatele ja abivajavatele inimestele teenuseid kohapeal vaid eelregistreerimisega. Samuti ei pakuta kõiki tavapäraseid teenuseid, vaid ainult osa neist. Näiteks on võimalik sotsiaalkeskuses kasutada dušši, kuid saun on ajutiselt suletud. Eelregistreerimisega osutatakse teenuseid nagu ravipediküür, -maniküür ja edasilükkamatud kosmeetilised protseduurid," kirjeldas linnaosavanem.

Samuti saab ette tellida aega juuksuri ja massööri juurde. "Eelregistreerimine on vajalik selleks, et inimesed tuleksid sotsiaalkeskusesse teenusele ükshaaval, et tagada ohutusnõuete täitmine. Samas püüab sotsiaalkeksus pakkuda inimestele igapäevast abi ning keerulisel ajal on selline võimalus ja tugi väga oluline," nentis Liinat.

Lisaks osutatakse endiselt koduteenuseid, mis aitavad abivajajatel harjumuspärases keskkonnas toime tulla.

Kõige ajakohasem info tel 606 9050 või e-aadressil sotsiaalkeskus@piritavak.ee või kodulehel www.piritavak.ee/pirita-sotsiaalkeskus/.