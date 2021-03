Pirita suurpered ja üksikvanemad saavad tasuta maske

Meditsiinilisi maske jagatakse alates kolmapäevast, 10. märtsist Pirita linnaosa valitsuses Kloostri tee 6.

Tasuta maskipakid on mõeldud peredele, kus on kolm ja enam last ning vähekindlustatud üksikvanematele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Pirita linnaosas.

„Maskide tasuta jagamise eesmärk on, et neid hakkaksid kasutama ka need inimesed, kes seda seni majanduslikel põhjustel teha ei ole saanud. Samas sõltub ju igaühest meist, kui kiiresti suudame viiruse leviku peatada. Selleks tuleb kõikides avalikes kohtades kanda maski ning hoiduda kontaktidest ja hoida distantsi,” sõnas Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.

Lasterohked pered saavad kaks pakki, kummaski 50 maski, ja üksikvanemad ühe 50 maskiga paki. Maske jagatakse Pirita linnaosa valitsuses Kloostri tee 6 esmaspäeval kl 8.15–18, teisipäevast neljapäevani 8.15–17 ja reedel 8.15–16. Küsimuste korral palume pöörduda Pirita linnaosa valitsusse pirita@tallinnlv.ee või tel 645 7600.

„Palume linnaosavalitsusse tulla ainult tervetel inimestel. Majja sisenedes on kohustuslik kanda maski,” tuletas linnaosavanem meelde.