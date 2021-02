Pirita vaba aja keskusele otsitakse hankega remontijat

"Loodame, et rekonstrueerimistöödega saab alustada aprillis. Arvestada tuleb, et ehituse ajal on maja kasutuses ning seal toimub huviringide töö," sõnas Pirita linnaosavanem Tõnis Liinat.

Merivälja tee 3 asuv Pirita vaba aja keskus peaks sügisel saama uue väljanägemise. Hange fassaadi remontija ja sademevee kanalisatsiooni rajaja leidmiseks on välja kuulutatud.

"Pirita vaba aja keskuse fassaadi ootab ees põhjalik remont ja rekonstrueerimistööd ulatuvad vundamendist katuseni. Uue krohvi ja värvi saab maja fassaad. Kõik hoone puitaknad on amortiseerunud ja tuleb välja vahetada. Välisuksed vajavad puhastamist ja värvimist. Remonditöid tuleb teha ka katusel, sest osa bituumeniga kaetud katusest laseb vett läbi ning korstna ja ventilatsiooniseadme ümbrus on kahjustunud," kirjeldas Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat. Peale selle on vajalik uue vihmaveesüsteemi paigaldus ning sademevee kanalisatsiooni rajamine.

Hanke eeldatav maksumus on 195 000 eurot ning tööd peavad tehtud olema kaheksa kuu jooksul alates lepingu sõlmimisest. "Loodame, et rekonstrueerimistöödega saab alustada aprillis. Arvestada tuleb, et ehituse ajal on maja kasutuses ning seal toimub huviringide töö. Maksimaalselt tuleks ehitajal töö tegemiseks ära kasutada suvist koolivaheaega, mil liikumist majas on vähem ja tegevused toimuvad õues," märkis Liinat.

Hoone rekonstrueerimiseks ja sademevee kanalisatsiooni rajamiseks valmis möödunud aastal põhiprojekt, mille koostas OÜ Visioonprojekt ning see on tellitavate ehitustööde aluseks.

Hanke tähtaeg on 8. märts 2021 kell 11 ning täpsemat infot hanke kohta leiab riigihangete registrist.

Merivälja 3 kinnistul paikneb 1952. aastal ehitatud kinohoone, milles viimased paarkümmend aastat on tegutsenud Pirita vaba aja keskus.