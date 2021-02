Pirita velodroomist võib saada spordikeskus

Tallinna linn soovib koostöös riigiga ehitada Pirita velodroom ümber ajakohaseks spordikeskuseks. Ümberehitamine läheb maksma 12 miljonit eurot, millest kuus miljonit panustaks riik ja sama palju linn.

Pirita linnaosa vanema Tõnis Liinati sõnul on linn teinud ettepaneku kanda riigi 2022.–2025. aasta eelarvestrateegiasse neli spordiobjekti, millest üks on Pirita velodroom.

"Pirita trekirada on amortiseerunud ning praegu seal enam treenida ja võistlusi korraldada ei tohi. Trekk on katkine ja krobeline. Suviti on seal probleeme "liiga lõbusate" kampadega, kes kogunevad trekile, võtavad napsu ja lärmavad," kirjeldas Liinat olukorda. Ta lisas, et treki korda tegemine ja tänapäevase spordikeskuse rajamine Piritale on olnud päevakorras aastaid.

"Usun, et linna ja riigi koostöös saaks lõpuks käima lükata kauaoodatud nüüdisaegse sisetreki ehituse," sõnas Liinat. Tegemist oleks esimese kinnise velotrekiga Eestis. Puidust ovaalring oleks 250 meetrit pikk.

Pirita velotrekk valmis 1969. aastal. 2016. aastal tuvastas Tallinna noorsoo- ja spordiameti tellitud ehitusekspertiis, et velotrekk on treeninguteks ja võistlusteks ohtlik. Tallinna eelarvestrateegia kohaselt on kavas senise velodroomi asemele ehitada tänapäevane spordikeskus, kus peale sisetreki on areeni keskel võimalus eri spordikatteid kasutades pidada teiste spordialade treeninguid, võistlusi ja muid kultuuriüritusi. Rahvusvaheliste võistluste korraldamiseks peaks keskus mahutama vähemalt 2000 pealtvaatajat. Linna eelarvestrateegias on arvestatud, et projekteerimistööd algavad 2022. aastal.