Tallinna rahulolu-uuringu kohaselt on 96% piritalastest väga rahul ja rahul oma kodulinnajao elukeskkonnaga. Nad hindavad kõrgelt teede korrashoidu ja häid sportimisvõimalusi, kuid pole rahul avalike tualettide vähesuse ja lemmikloomapidamise kultuuriga.

Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat nentis, et uuringu kohaselt on elukeskkonnaga väga rahul 56% ja pigem rahul 40% Pirita elanikest. Pigem ei ole rahul 2% ja sama palju on neid, kes ei ole üldse rahul. "Piritalaste hinnang elukeskkonnale on kahel viimasel aastal paranenud," märkis linnaosavanem. Ta täpsustas, et piritalased on väga rahul vähese tolmu, müra ja vibratsiooniga ning puhta õhuga. Samuti on nad rahul elamute välisilme ja nende lähiümbruse heakorraga. "Linnaosade võrdluses keskmisest kõrgemalt hindavad piritalased suurte sõiduteede, kvartalisiseste ja jalgrattateede seisukorda ning sõidukite parkimistingimusi kodu juures. Kõrge hinnangu annavad piritalased tervise- ja spordiradadele ning mänguväljakutele," tõi Liinat esile.

Samas möönis Liinat, et kriitikat tegid elanikud tualettruumide seisukorra kohta ja neid pole Pirital piisavalt. Elanikud soovivad, et tänavate ääres võiks olla rohkem prügikaste. Samuti nurisevad Pirita elanikud lemmikloomapidamise kultuuri ja turgude seisukorra pärast. Linnaosavanem kinnitas, et lahendusi otsitakse nii tualettide, turgude kui ka lemmikloomadega seotud probleemidele. Ta märkis, et igal aastal on jalg- ja kergliiklusteede äärde paigaldatud uusi prügikaste ja vanu uute vastu vahetatud.

Alanud aastal on põhjust rõõmustada ka koeraomanikel.

"Veel sellel aastal rajatakse Piritale esimene koerte jalutusväljak, mida paljud koeraomanikud on oodanud pikisilmi. See hakkab paiknema aadressil Võsa 26. Väljakul saab koeri treenida ja loomad saavad erinevaid mänguvõimalusi," sõnas Liinat. Samuti on plaanis rajada väiksemad väljakud Kosele ja Lillepi parki.

Veel selgub uuringust, et Pirital on linnaosade võrdluses kõige suurem nii autot kui ka jalgratast omavate leibkondade osakaal – vastavalt 93% ja 79%.

90% Pirita elanikke kasutab iga päev internetti, 3% teeb seda vähemalt kord nädalas ja 5% ei kasuta üldse.

(allikas: tallinlaste rahuloluküsitlus 2020-3 ja 2020-4)