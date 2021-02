Piritale rajatakse lumelinna

Laupäevaks kerkib Pirita jõe äärde Jõesuu teele lumelinn ning selguvad tublimad lumelinna ehitajad.

"Töö lumelinnas käib eilsest saati. Skulptuure ja liumägesid vormivad ning lumekoopaid uuristavad kuus viieliikmelist võistkonda. Lumelinna ehitajad töötavad hajutatult igaüks oma lumekuhja kallal ja neile sobivatel aegadel kuni laupäevani.Valget ehitusmaterjali on piisavalt. Juba nädala alguseks veeti Pirita surfikeskuse lähedusse jäävale lumelinna ehitusplatsile 160 kuupmeetrit lund," sõnas Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat. Ta lisas, et iga võistkond saab rakendada oma fantaasiat ja etteantud teemat ei ole – oluline on anda ehitisele funktsionaalsus, et sellel saaks ronida või liugu lasta. Panuse lumelinna loomisele annavad ka Pirita päästekomando töötajad, kes meisterdavad ühe tükikese linnast ning varustavad ehitajaid veega, mis tagab skulptuuride kvaliteetsema lõppviimistluse ja tugevuse.

"Kui on peresid või sõpruskondi, kes soovivad Pirita lumelinna ehitamisel kaasa lüüa, siis veel jõuab seda teha, sest paar suurt lumekuhilat on nii-öelda vabad. Nii lumelinna ehitamine kui ka sellel lustimine on veel üks võimalus tõelist talve nautida," sõnas linnaosavanem.

Laupäeval kell 12 kuulutatakse välja Pirita lumelinna ehitamise võistluse võitjad. Lumeehitisi hindab žürii kahes võistlusklassis – täiskasvanud ja lapsed ning mõlema kategooria võitjale on välja pandud rahaline auhind. Rohkem infot Pirita lumelinna ehitamise ja võistluse kohta saab e-posti teel eero.kiipli@piritavak.ee.