Täna, 18. veebruari hommikul korraldas Põhja-Tallinna valitsus helkurikampaania, mille käigus jagati kõikide linnaosa koolide õpilastele helkureid ja tuletati meelde, et helkuri kandmine on kõige lihtsam viis end pimedal ajal märgatavaks teha.

Täna, 18. veebruari hommikul korraldas Põhja-Tallinna valitsus helkurikampaania, mille käigus jagati kõikide linnaosa koolide õpilastele helkureid ja tuletati meelde, et helkuri kandmine on kõige lihtsam viis end pimedal ajal märgatavaks teha.

"Hooaja esimese helkurikampaania korraldasime sügisel. Nüüd on aeg kinnitada selle kampaania tulemusi ja tuletada veelkord noortele meelde, et helkuri kandmine on ülitähtis," rääkis Põhja-Tallinna vanem Peeter Järvelaid, kes jagas täna Pelgulinna Gümnaasiumis nõuandeid, kuidas ja kus tuleb helkurit kanda.

Põhja-Tallinna lastele jagati täna üle 2000 helkuri. "Tuleb tunnistada, et noored on teadlikud helkuri kandmise vajalikkusest, ehkki samas on neidki, kes on jätnud helkuri taskusse," selgitas Peeter Järvelaid. Ta kutsus lapsevanemaid veenduma, et lastel oleks helkur ikka küljes.

Täna hommikul jagasid Põhja-Tallinna kõigi koolide juures linnaosa valitsuse töötajad, politsei ja munitsipaalpolitseinikud koos koolide esindajatega õpilastele üle kahe tuhande helkuri.