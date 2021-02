"Kindlasti on Jüri Ratas kaalukas poliitik, kes suudab poliitilisi vastuolusid ületada ja kes saaks presidendiametiga väga hästi hakkama. Hoopis teine küsimus on aga see, et kas praegu on tema jaoks õige hetk selline poliitiline tee valida," sõnas politoloog Martin Mölder.

"Kindlasti on Jüri Ratas kaalukas poliitik, kes suudab poliitilisi vastuolusid ületada ja kes saaks presidendiametiga väga hästi hakkama. Hoopis teine küsimus on aga see, et kas praegu on tema jaoks õige hetk selline poliitiline tee valida," sõnas politoloog Martin Mölder.

Politoloogi hinnangul võib presidendiamet aga tähendada poliitiku jaoks poliitilise karjääri lõppu tähistavat verstaposti, nagu varemalt juhtunud on.

"Ei oska öelda, kuidas ta hetkel ise oma poliitilisi perspektiive tajub. Isegi kui ta saaks presidendiks ja kui ta oleks selles ametis kaks ametiaega, siis presidendiameti lõppedes oleks ta ikka veel poliitik oma parimates aastates, kuid päevapoliitiline rong on siis tema eest võibolla juba ära läinud," nentis Mölder.

"Kõik meie teised presidendid, kes on tulnud päevapoliitikast presidendiametisse, st. kõik peale praegu ametis oleva presidendi, on teinud seda oma poliitilise karjääri lõpus. Kuigi midagi ei takista ametist lahkunud presidendil päevapoliitikasse naasta, siis pole see seni olnud veel midagi, mis meie poliitilisel maastikul oleks juhtunud. See muidugi ei tähenda, et see ei võiks juhtuda."

EKRE esimees Martin Helme, kelle erakond pärast Jüri Ratase valitsuse lagunemist opositsioonis on, avaldas usutluses Kroonikale arvamust, et Keskerakonna esimees Ratas sobiks hästi presidendiks.

"Kui sügisel peaks olema laual Ratase kandidatuur presidendi ametisse, siis seda võiks kaaluda küll," rääkis Martin Helme ajakirjale..

Ratas ei ole ise presidendiks kandideerimist otsustanud. Samuti pole selge, kas uue koalitsiooni moodustamisel presidendi koha üle midagi kokku lepiti.