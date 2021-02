"Tõenäosus saada kelmilt telefonikõne ja e-kiri on olemas praktiliselt kõigil, kes kasutavad telefoni, sotsiaalmeediat või internetti. Ohvriks langevad need inimesed, kes ei oska võimalikku pettust kahtlustada," nentis Põhja prefektuuri kriminaalbüroo kelmuste ja majanduskuritegude talituse juht Paul Pihelgas.

Erinevatest rahvusvahelistest uuringutest tuleb välja, et koroonaajal on oluliselt kasvanud küberkuritegevus, kuna inimesed püsivad rohkem kodus, kasutavad kaugtöö vahendeid ning neil on vähem võimalusi kolleegide või lähedastega konsulteerida.

Rahvusvahelise küberturvalisusele spetsialiseerunud ajakirja Cybersecurity Ventures'i tehtud prognoosi kohaselt kasvab küberkuritegevuse maailmamajandusele tekitatud kahju tänavu 5,1 triljoni euroni aastas. Pandeemia tingimustes saab küberkuritegevusest peagi maailma suuruselt kolmas majandus.

Tavainimest puudutavad ehk kõige rohkem erinevad investeerimis- ja pangakelmused, kus inimestelt petetakse välja nende elu jooksul kogutud säästud.

Kelmid sunnivad inimest kiirustama

"Kelmid veenavad inimest, et olukord on väga kriitiline ja peab kiiresti reageerima. Kelmid üritavad tekitada hirmu ja paanikat, näeme seda näiteks libapangatöötajate kõnede puhul," rääkis Pihelgas.

Samuti kiirustatakse inimesi tagant sellega, et kui kohe head investeerimisvõimalust ei kasuta, siis rikkaks ei saa. "Ajalise surve all on ohvril tihtipeale raske toime tulla ja olukorda adekvaatselt hinnata," lausus ta.

Kelmusi, kui inimestele pakuti võimalust panna oma raha tulusalt teenima aktsiaturgudel või krüptorahasse investeerides, registreeris politsei mullu kokku 170, sellest Tallinnas ja Harjumaal 118. Kogukahju oli üle 5,6 miljoni euro, sellest Tallinnas ja Harjumaal toime pandud juhtumitest pea 2 miljonit eurot.

Tänavu jaanuaris lisandus veel 19 investeerimispettuse juhtumit, kogukahju on ligi 136 000 eurot. Selle aasta jaanuari juhtumitest registreeriti 13 Tallinnas ja Harjumaal, kogukahju on üle 113 000 euro.

"Kelmused käivad lainetena ehk on perioode kui kuritegusid registreeritakse rohkem ning aegu, mil ohvreid on vähem," nentis Pihelgas. Näiteks registreeriti tema sõnul eriolukorra ajal kordades vähem investeerimispettuse juhtumeid. "Ilmselt tundsid paljud inimesed uudses olukorras ebakindlust tuleviku ees, ei kippunud oma säästudega riskima ega läinud kelmide “investeerimispakkumistega” kaasa."

Libapankurid ei oska eesti keelt

Möödunud aasta juulist hakkas aga levima skeem, kui inimestele helistasid kelmid, esitledes end pangatöötajatena ja paludes sisestada pangakonto kaitseks või väidetavalt kahtlase tehingu peatamiseks PIN-koode või küsiti muid andmeid.

Mullu pöördus sellise kelmuseskeemi tõttu politseisse 193 inimest, neist Tallinnas ja Harjumaal 121, kellele tekitati kahju kogusummas üle 624 000 euro, sellest Tallinnas ja Harjumaal üle 443 000 euro.

Jaanuaris registreeris politsei veel 50 sellist kuritegu, sh 31 Tallinnas ja Harjumaal. Kogukahju moodustas jaanuaris üle 239 000 euro, sellest üle 170 000 Tallinnas ja Harjumaal.

"Investeerimispakkumisi tehakse nii vene kui ka inglise keeles, libapangatöötajad kõnelevad aga peamiselt vene keeles. Oleme täheldanud, et libapangatöötajate ohvriks langevad ka rohkem just vene keelt kõnelevad inimesed," rääkis Pihelgas.

Selle põhjuseks võib politseiniku hinnangul olla see, et eesti emakeelega inimesed teavad, et pangatöötaja peaks alati ka eesti keelt rääkima. "Meie poole on pöördunud mitmed inimesed, kelle sõnul põiklesid kelmid vastu palvele rääkida eesti keeles, öeldes, et tema teenindab ainult vene keeles. Samuti on kelmid üritanud inimest veenda, et too märkis ise suhtluskeeleks vene keele," selgitas Pihelgas ja lisas, et Eesti pankades töötavad inimesed valdavad mitmeid keeli ja sellised vabandused ei ole usutavad.

Kelmid üritavad Pihelgase sõnul raha välja petta korraga paljudelt inimestelt erinevates riikides. See, kui palju ühte riiki sihikule võetakse, sõltub sellest, kui suuri summasid õnnestub inimestelt kätte saada. "Kui inimesed on teadlikumad, ei lähe kelmide jutuga kaasa ega paiguta oma raha tundmatusse, siis ka raugeb kelmide jaks eesti inimesi petta," arvas Pihelgas.

Pensionireform toob turule palju vaba raha

"Pensionireformiga tuleb turule hetkeliselt suur summa raha. Kindlasti proovivad seda ära kasutada ka kelmid. Siinkohal aitab inimese teadlikkus ja põhjalik eeltöö, kuhu oma raha paigutada. Alati tasub konsulteerida oma lähedastega, kui puudub kindlus otsuse tegemise osas," soovitas Pihelgas.

Kuna kelmid asuvad valdavalt välismaal, on kaotatud raha tagasisaamine Pihelgase sõnul pea võimatu. "Ka seda kasutavad kelmid, üritades juba petta saanud inimeselt ka teisel ringil raha välja petta, pakkudes see kord „abi raha tagasisaamisel“. Selliseid jutte ei tohi uskuda, isegi kui näete mõnes foorumis või sotsiaalmeediagrupis häid kommentaare selle teenuse kohta – sellist tagasiside jätavad kelmid ise," hoiatas Pihelgas.

"Kui mõni pakkumine teile tundub kahtlane, kuid te ei ole kindel, kas on tegemist pettusega, võtke julgesti ühendust ka meie veebikonstaablitega, et nõu pidada," soovitas ta.

Luminori finantskuritegevuse tõkestamise Eesti üksuse juhi Kaarel Paabuti sõnul on viimasel ajal kõige nähtavamad olnud krüptovaluutaga seotud investeerimispettused.

„Inimestega võetakse ühendust kirja või telefoni teel ning pakutakse võimalust teenida krüptovaluutasse investeerimisega suurt tulu. Investeerimiseks palutakse inimesel näiteks kanda raha mõne krüptovaluutasse investeerimisteenust pakkuva ettevõtte kontole,“ kirjeldas Paabut.

Teenusepakkuja juures lubavad kurjategijad isiku nimele konto avada, aga tegelikult kantakse raha kurjategija kontole. Teisel juhul võidakse konto avada, kuid see jääb kurjategijate kontrolli alla ning inimesel endal ei ole võimalik kontol olevaid vahendeid kasutada.

Paabut soovitas olla tähelepanelik kõigi investeerimisvõimaluste osas, mis pakuvad kiiret, suurt ja riskivaba tulu. „Kui sellist asja pakutakse, siis võib kindel olla, et tegemist on pettusega,” ütles ta.