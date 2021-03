Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 142 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, 41 varavastast kuritegu, sealhulgas 32 vargust (kolm eluruumidest ja kolm sõidukitest). Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus kaks ja sai vigastada neli inimest. Tabati 49 alkoholijoobes ja viis narkojoobes sõidukijuhti.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Avaliku korra rikkumine

12. märtsil teatati politseile, et Pirita linnaosas Ranna teel ähvardas 36-aastane mees noataolise esemega lumepallide mänginud lapsi. Politsei pidas mehe ähvardamises kahtlustatavana kinni.

Kehalised väärkohtlemised

12. märtsil teatati politseile, et Põhja-Tallinna linnaosas Vabriku tänaval löödi rusikaga näkku 35-aastasele mehele. Politsei pidas löömises kahtlustatavana kinni 34-aastase mehe.

12. märtsil teatati politseile, et Põhja-Tallinna linnaosas Lõime tänaval korteris lõi alkoholi tarvitanud 38-aastane naine rusikaga näkku 39-aastasele mehele. Politsei toimetas naise kainenema.

12. märtsil teatati politseile, et Kesklinna linnaosas Liivamäe tänava korteris tungis 48-aastane mees kallale enda tuttavale 29-aastasele naisele. Politsei pidas mehe ründamises kahtlustatavana kinni.

12. märtsil teatati politseile, Lasnamäe linnaosas Kivimurru tänava korteris lõi alkoholi tarvitanud 36-aastane mees enda tuttavat, 64-aastast meest rusikaga näkku. Politsei pidas löömises kahtlustatavana kinni 36-aastase mehe.

12. märtsil teatati politseile, et Põhja-Tallinna linnaosas Randla tänaval korteris lõi 39-aastane mees enda elukaaslast, 44-aastast naist. Politsei pidas mehe löömises kahtlustatavana kinni.

12. märtsil teatati politseile, et Põhja-Tallinna linnaosas Reisijate tänaval löödi 30-aastast meest. Kannatanu toimetati haiglasse. Politsei pidas löömises kahtlustatavana kinni 43-aastane mehe.

13. märtsil teatati, et Lasnamäel Mahtra tänaval korteris tekkis konflikt elukaaslaste, 55-aastase mehe ja 53-aastase naise vahel. Mõlemad osapooled olid alkoholijoobes. Politsei saabudes olukord rahunes.

13. märtsil teatati, et Lasnamäel Ümera tänaval korteris tekkis konflikt 18-aastase ja 19-aastase naise vahel. Mõlemad osapooled olid alkoholijoobes ja said kakluse käigus kannatada. Kiirabi toimetas 19-aastase naise haiglasse.

13. märtsil teatati, et Põhja-Tallinnas Tööstuse tänaval kortermajas rünnati 39-aastast meest. Kannatanu keeldus kiirabi ja politsei abist.

13. märtsil teatati, et Lasnamäel Pae tänaval korteris toimus ühise alkoholitaritamse käigus kaklus abikaasade, 63-aastase mehe ja 64-aastase naise vahel. Kiirabi toimetas naise haiglasse ja politseinikud pidasid mehe kinni.

13. märtsil teatati, et Nõmmel Vanemuise tänaval lõi 21-aastane mees talle tuttavat 19-aastast naist näkku. Kiirabi toimetas kannatanu haiglasse ja politseinikud pidasid mehe kinni.

13. märtsil teatati, et Lasnamäel Mustakivi teel toimus kaklus umbes kümne inimese vahel. Kiirabi toimetas sündmuskohalt haiglasse 35-aastase mehe.

13. märtsil hilisõhtul teatati politseile, et Nõmmel Sanatooriumi tänaval ründas seni tuvastamata eesti keeles kõnelev mees 19-aastast naist. Naisel õnnestus ründaja haardest vabaneda, misjärel mees põgenes sündmuskohalt.

Kirjelduse järgi oli mees umbes 190 cm pikk, siilisoenguga ja kandis tumedat kapuutsiga jopet. Praegu vaatab politsei aktiivselt kõiki ümbruskonna kaamerapilte, et tuvastada kuhu suunas mees liikus ja kas keegi võis teda sel teekonnal veel märgata. Kõigil, kes nägid juhtunut pealt või omavad informatsiooni ründaja isiku kohta, palume sellest teada anda juhtivuurija Erika Juksarile, meili teel erika.juksar@politsei.ee või numbril 53013896.

14. märtsil teatati politseile, et Lasnamäel Mahtra tänaval läksid seni tuvastamata mehed kallale 30-aastasele mehele. Juhtunu asjaolud selguvad menetluses.

14. märtsil teatati politseile, et Põhja-Tallinnas Karjamaal olevas elukohas läks 34-aastane mees kallale enda abikaasale, 37-aastasele naisele.

Harjumaa

Kehalised väärkohtlemised

12. märtsil teatati politseile, et Maardu linnas Kellamäe tänava korteris lõi 30-aastane mees endale tuttavat 54-aastast meest. Politsei pidas löömises kahtlustatavana kinni 30-aastase mehe.

13. märtsil teatati, et Rae vallas ründas alkoholijoobes 33-aastane mees oma abikaasat, 31-aastat naist. Politseinikud pidasid mehe kinni.

13. märtsil teatati, et Maardus Stardi tänaval ründas 41-aastane mees 37-aastast meest. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

13. märtsil teatati, et Kiili vallas ründas alkoholikoobes 40-aastane mees oma elukaaslast, 37-aastast naist. Konflikti juures viibisid ka alaealised lapsed. Politseinikud pidasid mehe kinni.





Juhtumid piiril

12. märtsil koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks 10 päeva jooksul ja kohaldati kaheks aastaks sissesõidukeeld 1998. aastal sündinud Ukraina kodanikule. Mees viibis Eestis ebaseaduslikult 62 päeva.

13. märtsil soovis Tallinna lennujaamast Minskisse minna 1991. aastal sündinud Ukraina kodanik, kel oli Terviseametis registreeritud positiivne testitulemus ning kelle karantiinikohustus kehtib kuni 22. märtsini. Juhtunust teavitati avitati Terviseametit, mehe piiriületus tõkestati ja suunati tagasi Eestis asuvasse elukohta eneseisolatsioonikohustuse lõpuni.

14. märtsil lahkus Tallinna lennujaamast lennuga Minskisse Ukraina kodanik, kellel on eneseisolatsiooni kohustus kuni 20. märtsini ning kes lahkus Eestist perekondlikel põhjustel. Juhtunust teavitati Terviseametit.





Politsei kontrollis nädalavahetusel kokku 680 kohta

Politsei käis nädalavahetusel kontrollimas kokku 680 kohas, nende seas 37 meelelahutusasutuses, 323 kaupluses, 214 bussis ja 105 muus avalikus siseruumis, teatas Põhja prefektuur.

Kokku jagati 196 maski, ent trend kandmises on politsei hinnangul jätkuvalt väga hea: 95 protsendil Harjumaa ja Tallinna inimestel ei unune poodi minnes mask.

Nädalavahetusel tekitasid muret mitmed väiksemad kohvikud ning toitlustuskohad, kes ei ole enda jaoks piiranguid selgeks mõelnud ning tegutsevad hajusal piiril. Inimestel tuli meelde tuletada, et keelatud on ka õues kohviku ees kogunemine. Üldiselt oldi aga õnneks mõistvad ja lubati teinekord paremini enda tegevust korraldada.

Pühapäeval käidi ka ühes Kristiines olevas ööklubis, kus vastutaja sõnul viibis käputäis tema tuttavaid, ent lähemal süvenemisel ning ümbrust uurides jäi tunne, et kõiki külalisi ta ei tundnud ja kogu üritus lõhnab kergelt ikkagi peo järele. Külalised, kellest mõned üritasid patrulli eest kõrvalruumidesse peituda, lahkusid siiski viimaks viisakalt.

Laupäeval kutsuti politsei ka Haaberstisse, kus ühe jäähalli ette oli kogunenud hulk autosid. Patrullid käisid kontrollimas ja avastasid, et ruumis sees harjutasid profisportlased ning muud kogunemist ei toimunud.

Üks veidi kurvemat laadi vahejuhtum oli samuti, kui patrull käis laupäeval vihje peale kontrollimas ehituspoodi, kes töötavat piirangutele vastu. Kurb oli see, et poe personal proovis korduvalt takistada patrulli tööd ning ei tahtnud neid lubada siseruumidesse vaatama, kas ja kui palju on seal külastajaid. Tõesti, viimaks selgus, et külastajaid seal palju ei olnud, kuid ettevõtjad peaks aru saama, et piirangud ja neist kinni pidamine on mõeldud kõigile. Lihtsam on tagada turvalisus enda poes kui hakata hiljem võimalike tagajärgedega tegelema.