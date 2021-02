Politsei- ja Piirivalveameti ööpäevasündmused Tallinnas ja Harjumaal

Möödunud nädalavahetuse jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 132 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 57 varavastast kuritegu, sealhulgas 39 vargust, millest eluruumidest kaks ja sõidukitest kaks vargust ja üks sõiduki omavoliline kasutamine.

Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai viga kolm inimest. Tabati 26 alkoholijoobes sõidukijuhti ja neli narkojoobes sõidukijuhti. Ebaseaduslikke riigipiiri ületamisi ei registreeritud.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Tapmine

12. veebruari õhtul kella 21.25 ajal teatati, et Põhja-Tallinnas Uus-Maleva tänava kortermajas on toime pandud võimalik kuritegu. Ärevale infole reageerinud politseinikud leidsid kortermajast torkehaavadega üliraskes seisus 35-aastase mehe, kelle meedikud haiglasse toimetasid. Mehe vigastused olid sedavõrd rasked, et ta suri haiglas. Politsei pidas sündmuskohal kuriteos kahtlustatavana kinni 55-aastase mehe. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse alustatud kriminaalmenetluses. Teada on, et mehed olid omavahel tuttavad, kuid milline oli nii traagilise tagajärjeni viinud asjade käik sel õhtul, selgitab uurimine.

Avaliku korra raske rikkumine

13. veebruaril teatati relvaga laskmisest Lasnamäel Punasel tänaval. Sündmusele reageerinud politseinikud tuvastasid, et tegemist oli pneumorelvaga ning kahtlustatav, 21-aastane mees, peeti kinni. Asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlus.

Kehalised väärkohtlemised

12. veebruaril teatati, et Kesklinnas F. R. Faehlmanni tänaval korteris lõi 26-aastane naine kääridega oma elukaaslast, 31-aastast meest. Politseinikud pidasid naise kinni.

12. veebruaril teatati, et Põhja-Tallinnas Tuulemaa tänaval korteris lõi 31-aastane mees oma endist elukaaslast, 33-aastast naist. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

12. veebruaril teatati, et Põhja-Tallinnas Paagi tänaval majas ründas 41-aastane mees talle tuttavat 64-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni.

12. veebruaril teatati, et Põhja-Tallinnas Alasi tänaval ründasid seni tuvastamata isikud 44-aastast meest. Kiirabi toimetas kannatanu haiglasse.

12. veebruaril teatati, et Lasnamäel Mahtra tänaval korteris ründas 32-aastane mees oma endist elukaaslast, 39-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni.

13. veebruaril teatati peretülist Lasnamäel Betooni tänaval asuvas korteris, mille käigus läks 43-aastane mees kallale 39-aastasele naisele, tekitades talle valu ja kehavigastusi. Peksmise juures viibis laps. Politseinikud pidasid mehe kinni.



13. veebruaril teatas 47-aastane mees, et tema naaber 52-aastane mees, ründas teda Paldiski maanteel asuvas kortermajas.

13. veebruaril teatati, et Mustamäel Ehitajate teel asuvas korteris läks 41-aastane mees kallale 39-aastasele naisele, tekitades talle valu ja kehavigastusi. Politseinikud pidasid mehe kinni.

14. veebruaril teatati, et Kesklinnas Endla tänaval toimus konflikt alkoholi tarvitanud 21-aastase ja 23-aastase mehe vahel, kes said mõlemad vigastada. Juhtunu asjaolud on täpsustamisel.

14. veebruaril teatati, et Haaberstis Õismäe teel asuvas korteris löödi 54-aastast naist ja tekitati talle kehavigastusi. Korteris viibis veel mitu inimest, kes olid kõik alkoholi tarvitanud. Juhtunu asjaolud on täpsustamisel.

14. veebruaril teatati, et Lasnamäel Katleri tänaval asuvas korteris toimus konflikt alkoholi tarvitanud elukaaslaste, 25-aastase mehe ja 26-aastase naise vahel, kes said mõlemad vigastada. Juhtunu asjaolud on täpsustamisel.

14. veebruaril teatati, et Lasnamäel Linnamäe teel löödi 20-aastast meest. Juhtunu asjaolud on täpsustamisel.

14. veebruaril teatati, et 36-aastane mees ründas Mustamäel A. H. Tammsaare teel asuvas korteris oma elukaaslast, 33-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni.

Vargused

12. veebruaril teatati, et Kesklinnas Viru tänaval varastati jalgratta peale jäetud mobiiltelefon Iphone. Kahju 750 eurot.

12. veebruaril teatati, et Põhja-Tallinnas Randla tänaval varastati korterist kuldkett väärtusega 1500 eurot. Politseinikud pidasid varguses kahtlustatavana kinni 37-aastase mehe.

13. veebruaril teatati, et Tallinna kesklinnas asuvast kohvikust varastati nagis rippuva jope taskust 5000 eurot.



Harjumaa



Kehalised väärkohtlemised

13. veebruaril teatati perevägivallast Keila linnas asuvas korteris, kus 37-aastane mees lõi 38-aastast naist, tekitades talle sellega valu. Politseinikud pidasid mehe kinni.

13. veebruaril teatati peretülist Loksa linnas asuvas korteris, mille käigus läks 32-aastane mees kallale 57-aastasele mehele, tekitades talle valu ja kehavigastusi. Politseinikud pidasid ründaja kinni.

Juhtumid piiril

12. veebruaril viis Põhja prefektuuri ametnik läbi illegaalimenetluse 1986. aastal sündinud Ukraina kodaniku suhtes, kes viibis Eestis seadusliku aluseta 13 päeva. Mehele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks 10 päeva jooksul ja määrati rahatrahv summas 160 eurot.

13. veebruaril viidi läbi illegaalimenetlus 1985. aastal sündinud Ukraina kodanikust mehe suhtes, kes osales Mustamäel toimunud kakluses. Mehe viisa tunnistati kehtetuks ja talle koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks. Samuti kohaldati sissesõidukeeld pooleteiseks aastaks.

13. veebruaril kontrollisid Põhja prefektuuri ametnikud Tallinnas kahte Kirgiisi Vabariigi kodanikku, kelle lühiajalise töötamise registreerimine oli kehtetuks tunnistatud ning meeste viisad samuti kehtetud. Neile koostati ettekirjutused riigist lahkumiseks ja kohaldati sissesõidukeelud kaheks aastaks.