Politsei- ja Piirivalveameti ööpäevasündmused Tallinnas ja Harjumaal

Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis üks inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada kaks inimest. Tabati üks alkoholijoobes sõidukijuht ning registreeriti kolm kelmust. Ebaseaduslikke riigipiiri ületamisi ei registreeritud.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn





Kelmused

16. veebruaril alustati menetlust selles, et 38-aastasele naisele helistati Swedpanga sarnaselt telefoninumbrilt ning väideti, et naise kontolt tehakse imelikku ülekannet. Selle peatamiseks pidi naine sisestama läbi Smart-ID oma pin-koodid. Seejärel kadus naise pangakontolt pea 5000 eurot.

16. veebruaril alustati menetlust selles, et 40-aastasele naisele helistati Swedpangale sarnaselt telefoninumbrilt ning talle tutvustas end seni tuvastamata naisterahvas pangatöötajana. 40-aastane naine sisestas läbi SMS-i oma pin-koodid ning avastas hiljem, et tema kontolt on kadunud 500 eurot.

16. veebruaril alustati menetlust selles, et 43-aastasele mehele helistati välismaiselt telefoninumbrilt ning pakuti müüa Moderna INC aktsiaid. Mees kandis üle TransferWise pangakontole 4400 eurot ning sai hiljem aru, et tegemist oli pettusega.

Juhtumid piiril

16. veebruaril saabusid lennuga Minskist 1996. aastal sündinud Ukraina kodanikust mees, 1983. aastal süpndinud Kasahstani Vabariigi kodanikust mees ja 1983. aastal sündinud Ukraina kodanikust mees. Esimese kahe puhul puudus meestel alus riiki sisenemiseks ning kolmandal mehel tuvastati narkojoove. Kõigile väljastati piiril sisenemiskeeld, nad peeti kinni ja toimetati kinnipidamiskeskusesse.