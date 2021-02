Politsei meenutab: lukustatud uks teeb korterivarga elu keeruliseks

"Viirus ise ei tee just palju - paljuneb, põhjustab haigust ja muteerub, kuid see on ka kõik. Ülejäänu teevad viiruse peremehed ehk siis inimesed ehk meie ise. Oluline on see, kuidas reageerib ühiskond tervikuna, sest kui keegi on isolatsiooni määratud, ei saa seda keegi teine tema eest teha. Kui keegi maski ei kanna, ei aita palju, kui keegi kannab mitut maski," nentis Tartu Ülikooli rakendusviroloogia professor, teadusnõukoja liige Andres Merits.