Politsei otsib Lasnamäel kadunud 12-aastast Mattiast

Politsei palub abi 12-aastase Mattiase leidmisel, kes lahkus täna kella 13 paiku oma kodust Lasnamäel, pole tagasi tulnud ja lähedastel ei õnnestu temaga ühendust saada.

Poisil on seljas hall-must jope, peas musta värvi müts, jalas musta värvi teksad ja saapad, kaasas on seljakott "Puma". Mattias on 165 cm pikk ja tal on pikemad heledad juuksed.

Politseinikud otsivad Mattiast ja kontrollivad võimalikke asukohti, kus poiss võib viibida. "Praeguseks oleme kontrollinud erinevaid kohti, kus Mattias võinuks viibida, sealhulgas ka haiglaid. Samuti on politseinikud ja lähedased suhelnud ta sõprade ja nende vanematega, kuid poisi võimalik asukoht on endiselt teadmata," ütles Ingovatova.