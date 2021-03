Politsei saadab laste pussitaja kohtupsühhiaatrilisse ekspertiisi

Lõuna ringkonnaprokuratuuri hinnangul on esmaspäeval Viljandimaal kaht last pussitanud naine vaja kindlasti saata kohtupsühhiaatrilisse ekspertiisi.

Politsei viib teisipäeval läbi menetlustoiminguid, võttes muuhulgas asjaosalistelt ütluseid. Ühtlasi on selgitamisel rünnaku motiivid, sealhulgas see, kas pussitajat võis häirida laste tegevus.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Marja-Liina Talimaa sõnul on naise teo motiivid selgitamisel ning selgus ses osas on kindlasti suurem pärast naise üle kuulamist. "Küll aga võib praegu öelda, et varasemaid õigusrikkumisi mistahes vallas naisel ei ole. Mis tingis eilse traagilise juhtumi aitavad välja selgitada tunnistajate ütlused ja teo toimepanija selgitus juhtunule. Kindlasti on selles kriminaalasjas vajalik määrata kohtupsühhiaatriine ekspertiis, mis annab ehk võimalikke vastuseid naise käitumisele," ütles Talimaa.

Prokuratuuril on plaanis kolmapäeval taotleda kohtult kahtlusaluse vahistamist.

Esmaspäeval kella 17.50 paiku sai häirekeskus teate, et Viljandimaal Võhma linnas Kalevi tänaval kortermaja trepikojas on kaks vigastatud last vanuses kaheksa ja kümme eluaastat. Lapsed avastas naine, kes kutsus kiirabi ja andis lastele esmaabi. Mõlemad lapsed said siiski tõsisemaid vigastusi ja kiirabi viis nad haiglasse, kuid nende elu ohus pole.

Politseipatrull pidas kinni kuriteos kahtlustatava 37-aastase naise.

Ajaleht Sakala kirjutas, et lapsed olid vennad. Rünnak leidis aset poist kodumaja kõrval asuvas majas. Ajalehe andmetel leidis pussitamine aset ründaja korteriukse ees. Ühe kohaliku elaniku sõnul pussitas naine üht last kolm ja teist ühe korra. Esialgsetel andmetel püüdis naine rõdu kaudu põgeneda, kuid vigastas oma jalga, kirjutas leht.