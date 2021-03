Politseil kulub piirangutest kinnipidamise jälgimiseks 17 500 töötundi

Politsei- ja piirivalveameti kriisijuht Vallo Koppel ütles, et kehtima hakanud piirangutest kinnipidamise jälgimise tõttu kasvab järelevalve maht ning seetõttu peab politsei "ümber mängima oma tööd ja tegemised".

Politsei plaanib kehtestatud piirangutest kinnipidamise jälgimiseks panustada 17 500 töötundi ja seda teiste tegevuste arvelt, vahendas BNS.

"Suurem järelevalve maht tähendab, et politseil tuleb teha seda, mida muidu politsei ei teeks ja ressurss selleks tuleb võtta teiste teenuste arvelt," sõnas Koppel. "Teenustest loobunud politsei ei ole, kõik töötab, kuid võib võtta tavapärasest rohkem aega."

Koppeli sõnul plaanib politsei alates 1. märtsist teha teiste tegevuste arvelt järelevalvet 17 500 töötunni ulatuses. "See on väljas nähtav politsei tegevus," täpsustas ta. Koppeli sõnul on alates novembri lõpust, kui hakkas kehtima maskikandmiskohustus, surenenud järelevalvetegevuse maht. Novembri lõpus ja jaanuari alguses pani politsei piirangutest kinnipidamist jälgima välja kuni 78 lisapatrulli. Samas toonitas Koppl, et politsei tegevuse sihiks ei ole ajada parullide arvu suureks, vaid eesmärgiks on töötundide selge sihitamine.

"Olukord reeglitest kinnipidamisel on päris hea," sõnas Koppel.

Ta tõi näiteks, et eelmise aasta kevadel sai politsei eriolukorra kehtima hakates 3800 väljakutset peamiselt hajutatuse reeglite mittetäitmise kohta. Neljapäeval, kui kehtima hakkasid uued piirangud, ei saanud politsei Koppeli sõnul "sellist kõnede laviini".