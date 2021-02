Põllumajandussektor saab ligi 100 noore spetsialisti võrra rikkamaks

Järvamaa Kutsehariduskeskuse lõpetanud põllumajanduse valdkonna spetsialistid ja oskustöötajad saavad reedel Säreveres kätte oma kutsetunnistused.

Veebruaris toimusid Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja kui kutseandja korraldusel kutseeksamid Järvamaa Kutsehariduskeskuses. Kutseeksamid sooritas edukalt 61 põllumajanduse ja veterinaaria valdkonna oskustöötajat ja spetsialisti, nende hulgas 58 koolilõpetajat ja kolm töömaailma eksamisooritajat.

"Põllumajandussektoris on toimumas põlvkondade vahetus ja ettevõtted vajavad hädasti kompetentseid spetsialiste ja oskustöötajaid, kellel on edukaks tegevuseks vajalikud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud. Rõõm on tõdeda, et valdkond saab taaskord täiendust haritud noorte põllumeeste ja spetsialistide näol,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Tema sõnul saab põllumajandussektor oskustöötajate näol kohe veelgi täiendust, sest praegu toimuvad neljanda taseme taime- ja veisekasvatajate kutseeksamid ka Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis. Olustveres on kutseeksamit sooritamas kokku 38 noort.

Teiste hulgas saab täna kutsetunnistuse kätte noor talupidaja Jaanika Viidebaum Viljandimaalt Kissa-Märdi talust. "Järvamaa Kutsehariduskeskuses õpetatavad oskused ja teadmised on põhjalikud ja vajalikud. Õppe periood võiks isegi natuke pikem olla, et jõuaks töö kõrvalt õppimisele rohkem pühenduda. Samas olen väga rahul Särevere õppelaudas toimuva praktilise õppega – õpe on väga heal tasemel ja kõik vajalik saab selgeks,“ ütles edukalt veisekasvatustootja viienda taseme kutseeksami sooritanud Jaanika Viidebaum.

Jaanika pidi olude sunnil võtma oma talu loomapidamise enda õlule 2018. aastal, kuid siis tal sügavaid teadmisi ja oskusi veel polnud. Ta otsustas, et läheb ja õpib töö kõrvalt ameti selgeks, sest talu 54 piimalehma ja noorkari tahavad hooldamist ja kasvatamist. Nüüd, kus kutse käes, tahab ta veel paremini oma loomade eest hoolitseda ja talu majandada. Kissa-Märdi talus tegeletakse nii piimakarja- kui teraviljakasvatusega ning mõlemad valdkonnad vajavad arendamist.

Põllumajandusvaldkonna kutsetunnistuse saab reedel kokku 61 oskustöötajat ja spetsialisti. Spetsialisti ehk viienda taseme kutse sai kolmteist taimekasvatus-, neli veisekasvatus-, viis linnukasvatus- ning kuus lamba- ja kitsekasvatustootjat. Oskustöötaja ehk neljanda taseme kutse sai kuus taimekasvatajat, neli veisekasvatajat ja 23 loomaarsti abilist.

Looma- ja taimekasvataja neljanda ja viienda taseme ning loomaarsti abilise neljanda taseme kutseeksamitel kasutatakse kombineeritud eksamivormi, mis sisaldab hindamist dokumentide põhjal, teises etapis näitab taotleja oma pädevust tööalaseid toiminguid sooritades või tööga seotud probleeme lahendades. Viienda taseme kutseeksamitel toimub kolmandas etapis eelnevalt koostatud äriplaani kaitsmine, mille käigus demonstreeritakse juhtimise ja majandamise alaseid kompetentse.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda kuulutati vastavalt Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13. novembri 2017 koosoleku otsusele looma- ja taimekasvatuse, põllumajandustehnika ja veterinaaria kutseala kutse andja avaliku konkursi võitjaks ja omab õigust kutseid välja anda kuni 2022. aastani. Põllumajanduskoda annab välja põllumajandustootja viienda taseme, põllumajandustöötaja kolmanda ja neljanda taseme ning loomaarsti abilise, hobuhooldaja ja kalakasvataja neljanda taseme kutsetunnistusi. L

Kutsesüsteem on osa Eesti kvalifikatsioonisüsteemist, mis seob haridussüsteemi tööturuga ja aitab kaasa elukestvale õppele ning tööalase kompetentsuse arendamisele, hindamisele, tunnustamisele ja võrdlemisele.