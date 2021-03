Postkontorid jäävad inimestele avatuks ka uute piirangute ajal

"Eelmisel kevadel saadud kogemus tõestas, et kaubanduskeskuste lahtioleku piiramine tõstab oluliselt e-kaubanduse osatähtsust igapäevaste ostude tegemisel," sõnas Eesti Posti teeninduskanalite üksuse juht Eve Vuks.

Vuksi sõnul jäävad kõik postkontorid avatuks vastavalt tavapärasele töögraafikule. "Kui postkontor on töötanud varasemalt lisaks tööpäevadele ka nädalavahetustel, siis on see nii ka edaspidi," täpsustas Vuks töökorraldust uute riiklike piirangute valguses. Kõigi postkontorite lahtiolekuaegadega saab tutvuda Omniva kodulehe kaardirakenduse kaudu.

"Eelmisel kevadel saadud kogemus tõestas, et kaubanduskeskuste lahtioleku piiramine tõstab oluliselt e-kaubanduse osatähtsust igapäevaste ostude tegemisel. Seega on äärmiselt oluline hoida toimimas üleriigilist kaupade liikumist - postkontorite lahtiolekul on siin väga oluline roll," ütles Vuks, lisades, et Eesti Post teeb omalt poolt kõik, et postkontori külastus oleks turvaline nii klientide kui ka töötajate jaoks.

"Siinkohal palume klientidelt koostööd ja kõigi turvanõuete järgimist. Postkontorit tuleb võimalusel külastada üksi, hoida teiste külastajate ja postitöötajatega 2 meetrist vahemaad ning kanda maski. Omalt poolt tagame käte desinfitseerimiseks vajalike vahendite olemasolu ja jälgime 50% täituvuse nõuet teenindussaalides," selgitas Vuks.

Tallinna ja Tartu postkontorites aitab inimesi hajutada QR-koodil põhinev järjekorralahendus, mille vahendusel jõuab kliendi telefoni reaalajas info järjekorra kulgemise ja tema teenindusaja kohta. Vuksi sõnul saavad kliendid füüsilises järjekorras seismise asemel aega turvalisemalt ja efektiivsemalt kasutada ning oma korda oodates muid olulisi toiminguid kaubanduskeskuses või lähedal olevates asutustes teha.

Lisaks postkontoritele on pakkide saatmiseks ja saamiseks võimalik kasutada Omniva pakiautomaate. Kuna kõik pakiautomaadid asuvad õues, siis on sealne nakatumise risk madalam. Omniva pakiautomaadi puutetundlikke ekraane puhastatakse igal teeninduskorral ja kõiki pakitoimetusi saab teha kindaid käest võtmata ning tasudes viipemaksega.