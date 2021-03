Prahi põletamine küttekolletes rikub välisõhku

"Külmade ilmade jätkumisel tõstatub üles küsimus, kui puhas on välisõhk eramute piirkonnas, kus majade kütmine põhineb tahkekütte põletamisel. Saime nädala alguses kaebusi Nõmme linnaosa elanikelt, kes kurtsid ebameeldiva suitsulõhnalise välisõhu üle," rääkis Nõmme linnaosavanem Grete Šillis.

"Võtsime ühendust keskkonnauuringute keskuse spetsialistidega, kes kinnitasid, et õhuseire mõõturid üle Tallinna linna näitasid saasteaineosakeste suurenemist õhus," sõnas Šillis.

"Seetõttu on äärmiselt oluline mõista, et majapidamistes on küttekolletes prahi ja jäätmete põletamine nii tervist kui ka keskkonda ohustav teguviis. Põlemisprotsessist tekkivad mürgised ühendid, mida paratamatult hingavad inimesed sisse ja kahjustavad nii oma tervist kui reostavad välisõhku," sõnas Šillis. "Tuleb mõista, kui tervist ja keskkonda kahjustav on selline käitumine."

Keskkonnauuringute keskuse õhukvaliteedi osakonna juhi Erik Teinemaa sõnul mängis õhukvaliteedi parameetrite muutustes rolli see, et esmaspäeval, 8. märtsi õhtul hakkas temperatuur langema ja samuti oli tuulevaikne ilm. "Seega kombineerusid elamute kütmine ja eralduvate saasteainete vähene hajumine. Samaaegselt tõusid välisõhus peente osakeste, tahma (BC - black carbon) ja osade gaasiliste saasteainete tasemed. Eramute kütmise indikaatoriks on biomassi põlemisega seotud BCwb (BC wood burning) ja vingugaas (CO), mille tasemed tõusid samaaegselt," selgitas Teinemaa mõõtmistulemusi.

Nõmme linnosa valitsusega kokkuleppel mõõdab Keskkonnauuringute õhuseirebuss talve jooksul Valdeku tänaval piirkonna välisõhu kvaliteeti. "Õhuseire on Nõmme linnosale oluline, nii saame välisõhu kvaliteeti hinnata ja vajadusel mõõtmistulemustele reageerida," lausus Nõmme linnaosa vanem.

Välisõhu näitajaid saab vaadata keskkonnaseire infosüsteemist KESE.