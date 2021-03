Professor Starkopf: 14 protsenti kliinikumi koroonahaigetest sureb

Tartu ülikooli kliinikumi kriisijuhtimismeeskonna pealik professor Joel Starkopf ütles Tartu Postimehele, et 14 protsenti kliinikumi koroonahaigetest sureb.

Haiglasse sattuvatest patsientidest pooled on üle 70 aasta vanad, nii nagu eelmiselgi kevadel. Covid-19 patsientide suremus Tartu ülikooli kliinikumis on 14 protsenti, mis on võrreldes kõikide haiglaravi vajavate patsientidega väga suur hulk.

"See on tõsine ja surmav haigus, see ei ole lõõpimise teema, et vanad inimesed ikka surevad," ütles Starkopf.

Tartu ülikooli kliinikumis oli pühapäeva hommiku seisuga ravil 51 koroonapositiivset patsienti, kellest viis olid haiglasse lisandunud eelmisel ööpäeval. Intensiivravi said üksteist, neist omakorda kuus olid juhitaval hingamisel. Eelmisel ööpäeval keegi ei surnud.

Kliinikumis on ravil ka hulga neid koroonaviiruse tõttu haigestunud patsiente, kes ametlikus koroonastatistikas enam ei kajastu. Näiteks kolm intensiivravil olevat pikaaegset Covidi-haiget, kes ei ole nakkusohtlikud, ning ligi paarkümmend koroonaviiruse tõttu haiglasse sattunut, kes nüüd viibivad kliinikumi teistes osakondades.

Tartumaal ja kogu Lõuna-Eestis on paaril viimasel nädalal nakatumine kasvanud, mis tähendab haiglaravikohtade senisest suuremat vajadust paari nädala pärast ehk märtsi keskel. «Praegu on meil olnud suutlikkust uusi haigeid vastu võtta piisavalt. See kõik on aga väga muutuv ja dünaamiline nagu looduseski. Justkui merelaineid jälgiks,» sõnas Starkopf.