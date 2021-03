Rahandusministeerium ootab kandidaate regionaalauhindadele

Rahandusministeerium kutsub esitama kandidaate iga-aastasele regionaalauhindade konkursile, kandidaate saab esitada 19. aprillini.

"Praegu on äärmiselt sobilik aeg suunata tähelepanu neile kohalikele tegijatele, kes seisavad kodupiirkonna hea käekäigu ja toredate algatuste taga," ütles riigihalduse minister Jaak Aab. "Just praeguses keerulises situatsioonis on kõigil hea võimalus võtta hetk ja mõelda tunnustust väärivatele ettevõtmistele, mis on kaasa aidanud piirkonna arengule või loonud kodukohta lisaväärtust," lisas minister.

Auhinnale saab esitada isikuid, organisatsioone ja ettevõtteid, kes on 2020. aastal silma paistnud regionaalarengut toetava ettevõtmise või teoga. Näiteks on edendatud piirkonna majandust läbi töökohtade loomise või piirkonnaspetsiifiliste toodete ja teenuste pakkumise. Samuti on oodatud tegevused ja algatused, mis on muul moel oluliselt aidanud kaasa piirkonna arengule või piirkonna eripära säilimisele ja tutvustamisele. Auhinnakonkursile oodatakse kõiki väljapaistvaid tegevusi, millel on olnud oluline mõju regionaalarengu tähtsustamisele.

Konkursile võivad ettepanekuid esitada kõik isikud, organisatsioonid, riigiasutused ja kohalikud omavalitsused.

Kandidaatide esitamise taotlusvorm on leitav rahandusministeeriumi kodulehelt.

Konkursile laekunud ettepanekuid hindab riigihalduse ministri moodustatud komisjon, kes esitab tunnustusettepanekud ministrile otsuse tegemiseks.

Regionaalmaasika auhinnad antakse üle suve alguses toimuval pidulikul tseremoonial.

Eelmisel aastal pälvisid auhinna väljapaistva tegevuse eest regionaalvaldkonnas robootikatarkvara erakõrgkool Cleveroni Akadeemia, Ida-Virumaa suurimaid tööandjaid Fortaco Estonia OÜ, külaelu propageerija Vidrike külamaja Otepääl, Hiiumaa kultuurielu eestvedaja Margit Kääramees ning kohaliku toidu ja käsitöö turundamise edendaja Mulgi Väiketootjate Liit.