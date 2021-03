Rajasalu: kutsuge Lasnamäe korrale! Linnapea: viirus ei tunne rahvust

„Ma palun, kutsuge Lasnamäe elanikkond korrale!" ütles eile Tallinna volikogu istungil Ülle Rajasalu, kes kuulub Reformierakonna fraktsiooni. Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul ei sõltu viiruse levik rahvusest.

Eilsel linnavolikogu istungil arutleti muuhulgas tuliselt ka COVIDi-piirangute jõustamise üle, kõige enam tõmbas väitluse käima reformierakondlase Ülle Rajasalu sõnavõtt, millega ta kas tahtlikult või tahtmatult ründas Lasnamäe elanikke.

"Mina elan Pirita-Kosel Lasnamäe külje all. Ma käin seal poes, sest mul kodu kõige lähem pood. Ja ma näen tegelikult, mis seal toimub. Ei ole maske, inimesed trügivad. Ma olen kutsunud poe juhataja välja: "Vaadake, mis tegelikult toimub!"," kurtis Rajasalu.

"Kas vene meedias on pidevalt täpselt sama jutt, nagu on Eesti meedias: inimesed, hoidke pikkvahet, kandke maski, meil on väga ohtlik olukord iga igal tasandil? Ma palun, kutsuge Lasnamäe elanikkond korrale!" ütles Rajasalu, kelle hinnangul võiks reeglite jõustamiseks senisest enam kasutada munitsipaalpolitseid (Mupo).

Särgava: valus kuulda rahvuse tasemel süüdistamist



"Ma tuletaks veelkord meelde, et võitlus COVIDiga Tallinnas algas, kui üleriigiliselt oli arvamus, et seda teist lainet ei ole ja ei tule. Ja see oli ka õige aeg, sest ei ole vaja olla teadlane, et aru saada, et epideemiaga tuleb võidelda alguses, et seda ennetada ja mitte siis, kui maja piltlikult öeldes põleb. Ja see maja läks põlema mitte sellepärast, et ühes toas üks selle maja elanik käitus valesti. Ja mitte sellepärast, et selle maja elanikul selles ühes toas on vale rahvus ja ta ei saa midagi aru," alustas linnapea.

Mupo ametnikul on Kõlvarti sõnul vähem volitusi kui abipolitseinikul või turvamehel ning tal puudub võimalus trahvida inimesi selle eest, et nad maski ei kanna.

"Et mida siis teie arvates Mupo ametnik peaks tegema? Nad tegelevad juba alates sügisest selgitustööga ja maskide jagamisega. Ma muidugi saan aru, et praegu oleks nagu tore leida süüdlasi ja lahendus. Miks haigus levib? Sellepärast, et venelased on süüdi. Nad vaatavad PBK-d, nad ei kanna maske ja sellepärast olukord halveneb," vastas linnapea irooniliselt.

"Ei ole nii, et nagu seda püütakse näidata. Et on venelased, kes ei saa aru ja sellepärast nende hulgas see haigus levib. Nii venelased kui ka eestlased tarbivaid erinevaid meediaallikaid. Nii eestlastel kui ka venelastel on erinevad hoiakud nii maskide osas kui ka vaktsineerimise osas. Õige on see, et sotsiaalne taust väga paljudel venelastel on teine. Ja see on rahvusvaheline praktika, et sotsiaalsest taustast, mitte rahvusest, sõltub, et mõnede inimeste seas haigus levib kiiremini," selgitas Kõlvart.

Ka Helve Särgava oli Ülle Rajasalu sõnavõtust üllatunud. "Mul on küll väga kahju, et sellisel raskel ajal, nagu praegu, laskume me rahvuse tasemele. Seda oli igal juhul küll minul väga valus kuulda. Rahvused ei puutu siin üldse asjasse," märkis Särgava.

Solman: pole õigustust halvustavale suhtumisele

Volikogu Isamaa fraktsiooni liige Riina Solman asus oma sõnavõtus samuti Lasnamäe elanike kaitsele.

"Mis puudutab nüüd seda statistikat ja seda kõmu, et vene rahvuse esindajate hulgas levib see rohkem - see võib ju statistiliselt nii olla, aga see ei anna õigustust mitte kuidagi halvustavalt suhtuda. Meil on häda ühine ja tavaliselt on ikka nii, et need, kes saavad paremini elus hakkama, peaksid tegelikult teisi kaasa aitama, neid mõistma ja omakorda siis minema ja ütlema, kuidas on õige käituda," arvas Solman.

Erki Savisaar tegi ettepaneku, et TLT võiks ise palgata turvafirma reisijate maskikohustuse täitmist jälgima.



"Mupol ei ole seadusest tulenevat õigust ühistranspordis maskide osas midagi korraldada, kuid see õigus on vedajal. Seega see õigus on Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsil, kes võib vajadusel reeglite kontrollimise teenust osta siis nii turvafirmadelt kui ka mupolt. Kas TLT on oma veoeeskirjadesse vajalikud muudatused sisse viinud ning palunud linnalt abi nende reeglite jõustamisel?" uuris Erki Savisaar.

"Kui meil on selline õigusruum, et tänase päevani isegi riigi politsei ei tohi inimesi sanktsioneerida maski mitte kandmise eest, siis kes neid bussisõitjaid trahvima hakkab? Kui ettepaneku sisu on see, et turvamehed hakkavad inimesi ühistranspordist jõuga välja viima, siis mina küll sellist võimalust ei näe. Meie lähtume sellest, et ühistransport on avalik ruum ja siin ei saa kehtestada erasektori reegleid."

Lisaks uuris Annela Ojaste lasteaedade toimimise kohta: "Kuidas koolid kaardistavad neid 1-4. klassi lapsi, kellel on kindlasti hädavajalik neljaks tunniks kooli tulla ja kuidas nende tegelevate täiskasvanutega distantsi hoitakse?"

"Alustame sellest, et see teenus on ka hädavajalik, sest me oleme sellega kokku puutunud eelmise aasta lõpus, kui samamoodi oli vastu võetud operatiivne otsus, et algklassid jäävad distantsõppele. Väga paljude lapsevanemate jaoks on väga raske või praktiliselt võimatu oma elurütmi kahe päeva jooksul ümber korraldada," selgitas linnapea.

"Mis on alternatiivid? Lapsed iga päev vanaemade-vanaisade või tuttavate juurde viia? See on ju samamoodi täiendav risk."

Kõlvarti sõnul kasutavad seda teenust suhteliselt vähesed lapsevanemad. “Seega on võimalik lapsi ruumides hajutada ning õpetajatel ja teistel lasteaia töötajatel on olemas kõik vajalikud isikukaitsevahendid, et tööd võimalikult turvaliselt teha,“ lausus ta.