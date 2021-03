Ratas lubab Keskerakonna poolt sotsiaalselt õiglast lisaeelarvet

Keskerakonna esimees Jüri Ratas märkis erakonnakaaslastele saadetud kirjas, et Keskerakond soovib seista sotsiaalselt õiglase lisaeelarve eest, mis tähendab panustamist nii tervishoidu kui ka ettevõtluse elavdamisse.

Ratas tõdeb, et erakondade toetusnumbrid näitavad Keskerakonna jaoks ajutist langustrendi. "Mõistan muret, mis sellega kaasneb. Peame kõik ühiselt pingutama ja näitama selgelt, et meie erakonna roll Eesti poliitmaastikul on oluline ja meie tegevus valitsuse liikmena on sama vajalik kui oli peaministriparteina," märkis Ratas.

Tema sõnul on Keskerakonna laiapindse toetuse aluseks alati olnud erakonna tugevad põhimõtted ja programmilised seisukohad. "Oleme kandnud valitsusvastutust alates 2016. aastast ja meie eesmärk on Eesti elu kujundamises tugevalt kaasa rääkida. Seetõttu on oluline säilitada rahu, meie usaldusväärsus ja mitte minna kaasa ajutiste tõmbetuultega," ütles Ratas.

Tema sõnu on mõistetav, e jaanuari alguses toimunud kiireloomulised sündmused Eesti poliitilises elus avaldasid inimestele erinevat mõju. "Uus valitsus on poolteist kuud ametis olnud ja valminud on 100 päeva tegevuskava, mis hõlmab ka mitmeid Keskerakonnale olulisi punkte. Olgu selleks siis Euroopa Liidu õiglase üleminekufondi vahendite suunamine ainult Ida-Virumaale põlevkivisektori ümberkorraldamiseks ja tööhõive tagamiseks, teadus- ja arendustegevuse riigipoolse rahastuse suurendamine ühe protsendini SKT-st või Tallinna Haigla rajamisega jätkamine. Oluline on meelde tuletada, et koos täiendava pensionilisaga laste kasvatamise eest tõuseb vanaduspensionäride sissetulek alates 1. aprillist keskmiselt ligi 29 eurot. Seisame nii täna kui ka homme jätkuvate erakorralise pensionitõusude eest, et meie eakate elukvaliteet paraneks," ütles Ratas.

Tema sõnul on praegu põhitähelepanu suunatud COVID-19 kriisi lahendamisele. "Mul on hea meel, et meie initsiatiivil alustas valitsus lisaeelarve koostamist, et aidata neid inimesi ja sektoreid, kes kriisis enim kannatada saavad. Kindlasti seisab Keskerakond selle eest, et olulised valdkonnad oleksid seal kajastatud ning Eesti inimesed tunnetaksid riigi tuge ka kõige raskemal hetkel," ütles Ratas.