"Austria ravimiamet teatas pühapäeval teistele ravimiametitele, et on peatanud ettevaatusabinõuna AstraZeneca vaktsiini ühe partii, et uurida ühe inimese surma ja teise terviseriket. On vähetõenäoline, et tegemist on süsteemse ja kõiki riike puudutava kvaliteedidefektiga," tõdes ravimiameti peadirektori asetäitja Katrin Kiisk.

Kiisk märkis kolmapäevasel pressikonverentsil, et Austrias uuritava AstraZeneca vaktsiinipartiiga pole Eestis tõsistest kõrvaltoimetest teatatud.

Tema sõnul tingis partii kasutamise peatamise see, et kaks selle partiiga seotud juhtumit toimusid ühes tervisekeskuses samal kuupäeval. "Partii peatati ka Eestis. Kokku toodi Eestisse seda 9600 doosi, millest peatamise ajaks oli alles 486 doosi 14 terviseasutuses," nentis ta.

Kogu partii oli üle miljoni doosi ja see läks üle Euroopa 17 riiki. Kuigi on vähetõenäoline, et juhtumid on seotud kvaliteedidefektiga ja Eestis ei ole selle partiiga seoses teatatud ühestki tõsisest kõrvaltoimest, siis on ravimiameti sõnul piisav põhjus asja uurimiseks ja partii kasutamise peatamiseks. "Praegu Austria ja Euroopa ravimiamet uurivad ja selgitavad asjaolusid, kas asi võis olla kvaliteediprogrammiga või on seotud vaktsiinist mitte mõjutatud terviseriketega. Esialgse hinnangul järgi pole need omavahel seotud," selgitas Kiisk.

Võimaliku vaktsiinipartii kvaliteedi seost juhtumitega uuritakse ning teave võib saabuda lähipäevil.

Tema sõnul uuritakse, kas patsientidel tekkinud trombid olid seotud vaktsineerimisega. "Arvestades, et seda partiid on kokku üle miljoni doosi ja suur osa on juba kasutatud ning Eestis ja Euroopas, peale Austria, ei ole tõsistest kõrvaltoimetest teatatud," ütles Kiisk.



Kiisk kinnitas, et eelmisel nädalal Eestis surnud 31-aastase mehe juhtum selle peatatud vaktsiinipartiiga seotud ei ole.

Ravimiameti kinnitusel on partiide peatamine tavapraktika ja seda tehakse ettevaatusabinõuna kõigis Euroopa Liidu riikides juhul, kui mõnes riigis võib olla kahtlus seoses ravimi kvaliteediga.