Rein Toomla: presidendi aastapäevakõne oli väga tugev

Politoloog Rein Toomla hinnangul oli president Kersti Kaljulaidi aastapäeva kõne sisuliselt ja intellektuaalselt tugev, ent kurbliku alatooniga.

"Kaljulaidi kõik viis kõnet on minu meelest olnud ikka väga tugevad. Need kõned on olnud tugevamad, kui seda on olnud varasematel presidentidel. Tegelikult küll kiidetakse Lennart Meri kõnesid, aga Kaljulaid on olnud parem. Hoolimata sellest, et Meri oli ise kirjanik," kiitis Toomla.

"Taolistes kõnedes poeetiliste tekstide kasutamine on suur kunst. Ta näitab seda, näitab ühelt poolt intellektuaalsust ja teiselt poolt - ei ole niimoodi, et võtan suvalise luulekogumiku raamaturiiulist ja teen lahti selle suvaliselt leheküljelt ja leian sealt midagi... Sellised asjad on tervitatavad. Need näitavad kultuuri pikaealisust ja tugevust. Vanades Euroopa kultuurides on selliste luuletsitaatide kasutamine võrdlemisi tavapärane."

Rein Toomla hinnangul oli presidendi kõne märksa kurvem kui varasematel aastatel.

"Põhjus on ka lihtne: ta ütleb, et ajad on rasked ja juba viitab sellisele teatud kurbusele ning muidugi see, et kõnes on väga palju ruumi pühendatud meditsiinile. Meditsiinist rääkimine iseenesest on küllaltki kurb teema. Näiteks majandusest saab rääkida ju positiivselt ja haridusest, täpselt samuti välispoliitikast, aga meditsiin paratamatult eeldab endas juba natuke probleemsemat ja see probleemsem külg on kurvem."

Toomla arvates on kõne plussiks see, et selles oli suhteliselt vähe tähelepanu pööratud poliitilistele probleemidele.

"Mina iseenesest kiidaks sellist lähenemist, et mõned aastapäeva kõned ei peagi päevapoliitilistest asjadest rääkima. Aga kuna koroona-aeg sundis rääkima muudest asjadest, siis poliitikale nii palju tähelepanu ei pööratud. Ehkki ta muidugi märkis ära, et valimised tulevad ja rohelepe ja muud sellised asjad, aga võrreldes varasemate kordadega on sellest vähem räägitud. Samuti ei olnud rõhku pandud rahvusvahelistele suhetele," märkis Rein Toomla.

"Mina ei leidnud kõnest ka mitte ühtegi märki sellest, kas ta kavatseb uuesti kandideerida või ei kavatse. Kust seda silmas pidades, et poole aasta pärast, augusti lõpus on presidendivalimised ja et juba nagu võiks midagi selguda, aga sellest kõnest ei lugenud ma küll midagi välja."