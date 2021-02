Reinsalu: Maardus oleks hädasti vaja testimisvõimalust

"Täna pärastlõunast ning homme peaks olema Maardus testimistelk perearsti suunamisega. Arvan, et mõistlik on testimispunktid luua Maardusse pikemaks ajaks võimalusega kõigil soovijatel ennast testida," leiab Isamaa juhatuse liige, endine välisminister Urmas Reinsalu.

"Olukord on selline, et kogu Maardu linn on numbrite järgi paraku viirusekolle ja see eeldab vastavaid kiireid samme. Esitasin need ettepanekud ka terviseametile," rääkis Isamaa juhatuse liige, endine välisminister Urmas Reinsalu.

Reinsalu kirjutas sotsiaalmeediasse, et rääkis Maardu linnapeaga, kes ütles, et riigiasutustega koostöö toimib, kuid hädasti oleks vaja testimisvõimalust Maardus, vahendas BNS Postimeest.

"Täna pärastlõunast ning homme peaks olema Maardus testimistelk perearsti suunamisega. Arvan, et mõistlik on testimispunktid luua Maardusse pikemaks ajaks võimalusega kõigil soovijatel ennast testida," leiab Reinsalu.

"Olukord on selline, et kogu Maardu linn on numbrite järgi paraku viirusekolle ja see eeldab vastavaid kiireid samme. Esitasin need ettepanekud ka terviseametile," lisas ta.

Avaliku testimise koordinaator, Medicumi juhatuse esimees Tõnis Allik selgitas Postimehele, et Maardus ollakse viiruse leviku eskaleerumisel võimaldanud testimist juba ka varasemalt. "Avasime selle võimaluse uuesti alates eilsest," lisas Allik.

"Synlabi meedikud on Maardus võtnud kahe päevaga proove orienteeruvalt sajalt kohalikult. See võimalus säilib ka järgmistel nädalatel, broneerida saab testimise kõnekeskuse kaudu," selgitas Allik.

Ta lisas, et Maardu elanikele, kes töötavad Tallinnas, säilib võimalus testimiseks ka Tallinna puntkides, lähim neile on Tallinna Lauluväljakul ja Punasel tänaval Medicumi telkides, kuhu neile ka aegu broneeritakse kõnekeskuse poolt.

"Praegu on viiruse levik Eestis kõrgem kui kunagi varem, mis on tekitanud väga suure surve nii proove võtvatele meedikutele, testimise kõnekeskuses kui labori personalile," lausus Allik. Lisaks jälgitakse avaliku testimise organisatsioonis igapäevaselt olukorda ning püütakse reageerida uutele piirkondlikele haiguskolletele.

"Oleme tänu töötajate valmisolekule ületundideks seni olukorraga hakkama saanud," lausus Allik.