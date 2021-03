Reisieelseks koroonaviiruse testiks broneeri aeg ette

Enamik välisriike nõuavad riiki sisenemisel negatiivse koroonatesti ettenäitamist. Testi saab teha lennujaamas, Paldiski Põhjasadamas, Confido Meditsiinikeskuses ja kiirkliinikutes Lasnamäe Centrumis ja Nautica keskuses ning Tartu Lõunakeskuses, mis jäävad avatuks ka kaubanduskeskustele kehtestatud uute piirangute jõustumisel.

Kuigi reisimine ei ole täna soovitatav, tuleb siiski ette vältimatuid olukordi. Arvestades erinevate välisriikide nõudeid, on reisijatel võimalik teha nii PCR-teste kui ka antigeeni teste.

„Reisieelse testi valimisel tuleks esmalt tutvuda sihtriigi nõuetega. Kui sihtriik aktsepteerib antigeeni testi, siis selle tegemine on soodne ja kiire – tulemus on käes juba 30 minuti jooksul. Seega saab testi ära teha vahetult enne reisi algust lennujaamas või Paldiski Põhjasadamas. Tänu hiljuti kasutusele võetud uutele antigeeni testidele, sobib see testimisvõimalus ka lastele – poov võetakse nina eesmisest osast ja ei põhjusta suurt ebamugavust,“ ütles Confido testimispunktide koordinaator Liis Ader.

Tema sõnul tuleks testi tegemiseks kindlasti aeg ette broneerida, et vältida inimeste kogunemist testimispunkti järjekordades. „Testile pääseb ka ilma aega ette broneerimata, kuid sel juhul tuleb varuda kannatust ja aega, kuna vahetult enne lende või laevade väljumisi on testimise huvilisi alati palju. Äärmiselt oluline on testimispunktides kinni pidada 2+2 reeglist ning kasutada isikukaitsevahendeid,“ sõnas Ader.

Koroonaviiruse antigeeni testid on parim vahend reisieelseks testimiseks neile, kes vajavad COVID-19 haiguse välistamist reisimiseks riikidesse, kus aktsepteeritakse antigeeni testi tulemust. Antigeeni teste saab teha lennujaamas, Confido Kiirkliinikutes ja Meditsiinikeskuses, samuti Paldiski Põhjasadamas.

Koroonaviiruse PCR-testi kasutatakse aga peamiselt patsientide puhul, kellel on koroonaviiruse sümptomeid või põhjust kahtlustada nakkust pärast kokkupuudet viiruse kandjaga. Samas sobib PCR-test ka tõendamaks, et reisija ei kanna COVID-19 viirust. Kui enamasti võetakse proov vatipulga abil ninaneelust, siis lapsed ja noored kuni 18. eluaastani saavad PCR-testi proove anda ka kurguloputusvedelikust. Reisimise eelseid PCR-teste saab teha Confido Kiirkliinikutes, nakkuse tuvastamiseks tuleb aga minna Töökoja 1 asuvasse testimispunkti.

Testi aja saab broneerida Confido kodulehel aadressil https://www.confido.ee/koroonaviiruse-testimine/

Riigid, mis aktsepteerivad nii PCR kui ka antigeeni teste: