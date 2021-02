Reisikorraldaja tõrjub süüdistusi turismifirmade aadressil

Reisikorraldaja Novatours kinnitusel ei ole valitsus reisimise kohta soovitusi jaganud ja seega on eksitav ning faktivigane ka ERR-i uudisteportaalis olev info, nagu korraldaksid reisibürood valitsuse soovitusi eirates koolivaheajal lisalende.

"Valitsuse soovitused ei räägi midagi lisalendudest või veelgi enam – suhteliselt turvalistest tšarterlendudest – näiteks otselendudest Tallinnast –, mida pakuvad reisikorraldajad," teatas Novatoursi turundus- ja suhtekorraldusjuht Olev Riisberg. "Artiklis on välja toodud valitsusepoolne soovitus ja see ei piira isegi mitte reisimist."

"Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi lennundusosakonna juhataja Taivo Linnamägi ütles, et valitsusel ei ole õigust reisibüroode lisareise piirata. Ta lisas, et vastutustundlikkusele kutsutakse üles ka reisibüroosid," tsiteeris Riisberg ja lisas, et kui valitsus hakkab keelama reisikorraldajate ja -büroode äritegevust, milleks on ka reiside korraldamine ja vahendamine, peab kaasnema kompensatsioon sarnaselt homme suletavatele spaaettevõtetele.

"Seega reisimist valitsus ja riigiasutused ei keela, kuid see peab olema nende sõnul korraldatud vastutustundlikult," märkis Riisberg. "Reisikorraldaja Novatours kliendid peavad olema PCR-testitud alati enne otselennule minekut ning kogu teekond reisi algusest kuni koju naasmiseni tehtud võimalikult ohutuks. Reisijate turvalisuse osas me allahindlusi ei tee ja lähtume eelkõige sellest, et kõik oleks kaitstud ja hoitud," selgitas Riisberg. "Meie pingutusi näitab ka asjaolu, et Novatoursi tšarterlendudega pole ükski klient toonud COVID-19 viirust Eestisse."

Paljud riigid on Riisbergi kinnitusel seadnud ohutusmeetme – näiteks Tenerife ja Egiptus –, mille kohaselt peab reisija 72 tunni sees enne sihtkohta saabumist tegema PCR-testi.

"Tegevusi planeerides järgime vastavate ametiasutuste soovitusi. Lisaks riiklike ametkondade avalikule infole, pakuvad meile endiselt infotuge meie pikaajalised välispartnerid, kes hoiavad meid kursis kõige uuema ja adekvaatsema infoga kuurortide ja hotellide turvameetmete kohta, mida me jagame jooksvalt oma kodulehel ja otse klientidele," märkis Riisberg "Eeskätt puudutab see info ohutusnõudeid, mida rakendatakse lennujaamades, ühistranspordis, sihtkohas üldiselt ja hotellides. Uuendame seda pidevalt ja hoiame selle pidevalt ajakohasena."

"Näiteks kui Egiptuses või Tenerifel ilmnevad reisijal COVID-19 viiruse sümptomid, peab ta viivitamatult sellest teavitama hotelli vahetuse vanemat ja reisiesindajat," selgitas Riisberg. "Lisaks meile teevad sihtkoha riik ja hotell kõik, et reisijatel, kes peavad läbima puhkuse ajal täiendava COVID-19 testimise, oleks tagatud majutus ja kaetud ravikulud. Samuti hoolitsetakse lähedaste eest, kes temaga koos reisivad."

Riisbergi sõnul on faktiviga seegi, nagu oleks Novatours reisibüroo. Tegelikult on Novatours reisikorraldaja.

"See võib tunduda kõrvaltvaatajale tühine, aga on oluline teada, et korraldajal omab seaduslikku kohustust tuua reisijad tagasi kodumaale. Võimalik kinnijäämine välismaale on üks nendest põhjustest, miks valitsus soovitab kõigil oma reisiplaanid läbi mõelda põhjalikult ja vajadusel reisida vastutustundlikult ehk võimalikult otse ja turvaliselt," avas Riisberg mõiste tausta. "Reisikorraldaja on reisiettevõtja, kes koostab ja müüb ise pakettreise ning pakub oma pakette müügiks ka läbi enda volitatud reisibüroode ehk edasimüüjate kaudu. Reisikorraldaja sõlmib lepingud lennuvedajatega, omab sihtkohas esindust või usaldusväärset välispartnerit, kelle ülesandeks on omakorda kanda hoolt parimate majutuspakkumiste ja transfeeride eest."

Turismiseadus reguleerib Riisbergi sõnul ka pakettreisi mõistet – see on reisikorraldaja poolt ühtse hinna eest pakutav, eelnevalt kindlaks määratud ja vähemalt 24 tunni jooksul osutatav vähemalt kahe järgmise reisiteenuse kogum: sõitjate veoteenus; majutusteenus või muu reisiteenus, mis ei ole sõitjateveo- või majutusteenuse kõrvalteenus ja mis moodustab reisiteenuste kogumist olulise osa. Pakettreis on ka reisiteenuste kogum, mida osutatakse vähem kui 24 tunni jooksul, kuid mis sisaldab majutusteenust.

"Suuremad reisikorraldajad Eestis tšarterturisminduses on rahvusvahelise taustaga Novatours ja Tez Tour. Kõik need reisifirmad omavad oma sektoris pikaajalist kogemust ning müüvad enda pakettreise ja enda tellitud lendudele ka eraldi lennupileteid," ütles Riisberg. "Reisibüroo on reisifirma, kes vahendab üksikuid reisiteenuseid – müüb reisikorraldaja poolt koostatud pakettreise, vahendab lennupileteid ning hotellimajutust. Lisaks tegelevad reisibürood ka klientide erisoovidest tulenevate lahenduste ja lisateenuste pakkumistega, mis loob osadele klientidele teatava mugavustsooni. Eesti üks suurimad reisbürood on näiteks Estravel ja GoTravel."